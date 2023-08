Liepą mažmenininkų apyvarta mažėjo 1,4%

Išankstiniais duomenimis, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) 2023 m. liepą sudarė 1,58 mlrd. Eur to meto kainomis ir, palyginti su 2022 m. liepa, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) palyginamosiomis kainomis sumažėjo 1,4%.