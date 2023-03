Vartotojų pasitikėjimo rodiklis auga šeštą mėnesį iš eilės

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2023 m. kovą buvo minus 1 ir, palyginti su vasariu, padidėjo 2 proc. punktais. Po rekordiškai žemo vartojimo pasitikėjimo rodiklio 2022 m. rugsėjį vartotojų pasitikėjimas auga šeštą mėnesį iš eilės.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklio didėjimą kovą, palyginti su vasariu, lėmė teigiami visų jo sudėtinių dalių pokyčiai, analizuoja Valstybės duomenų agentūra.

Kovą namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. gyventojai vertino truputį geriau nei vasarį: kas penktas gyventojas teigė, kad jo namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo, 34% manė, kad ji pablogėjo.

Namų ūkio finansinės padėties prognozės, palyginti su vasariu, taip pat buvo šiek tiek optimistiškesnės: 24% gyventojų tikėjosi, kad jų namų ūkio finansinė padėtis gerės, 13% manė, kad ji blogės. Kovą 40% gyventojų teigė, kad prognozuoti namų ūkio finansinę padėtį yra lengva ar gana lengva, 55% gyventojų – gana sunku ar sunku.

Vertinant šalies ekonominės padėties perspektyvas 23% gyventojų tikėjosi, kad šalies ekonominė padėtis per ateinančius 12 mėn. gerės, manančiųjų, kad padėtis blogės, dalis sumažėjo 3 proc. punktais.

Kovą 30% gyventojų nurodė, kad per artimiausius metus tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 18% – mažiau.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime kovą nesiskyrė. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 3, kaime – 1 proc. punktu.

Per metus (2023 m. kovą, palyginti su 2022 m. kovu) vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 7 proc. punktais. Palyginti su prieš metus išsakyta nuomone, gyventojai optimistiškiau vertina namų ūkio finansines ir šalies ekonominės padėties perspektyvas, blogiau – savo namų ūkio finansinės padėties pasikeitimą per praėjusius metus, be to, tokiems pirkiniams kaip baldai, buitinė technika ir pan. ketina išleisti šiek tiek mažiau.

Per metus gyventojų, prognozuojančių, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn. gerės, dalis padidėjo nuo 8 iki 23%, manančių, kad ji blogės, – sumažėjo 30 proc. punktų.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.