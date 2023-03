Rusija buitinės technikos iš Vakarų stygių žada keisti vietos prekės ženklais

Kirillo Kudryavcevo (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Rusijos internetinė prekybininkė „Wildberries“ pranešė, kad pradeda prekiauti savo prekės ženklu pažymėta buitine technika.

Anot įmonės, naujoji produktų linija, parduodama su „Razz“ ir „Ruzz“ prekių ženklais, apims šaldytuvus ir skalbykles, o jos bus surenkamos Rusijoje, Kinijoje ir Baltarusijoje.

Nuo tada, kai Rusija pradėjo savo karą Ukrainoje, daugelis Vakarų bendrovių, įskaitant ir buitinės technikos gamintojus, pasitraukė iš agresorės rinkos. Dėl šios priežasties rusų prekeiviai ėmė kurti savo buitinės technikos prekės ženklus, o valdžia ėmėsi savo priemonių.

VŽ jau rašė, kad, dėl karo Ukrainoje pritaikius sankcijas ir nutrūkus galimybei nusipirkti užsienyje pagamintos įrangos ar trūkstamų detalių, techniniai reglamentai Rusijoje gaminamai produkcijai buvo sušvelninti.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Be to, Rusija ėmė taikyti paralelinio importo schemą, kuri leidžia vietos bendrovėms importuoti prekes be prekės ženklo savininko sutikimo.

Į šalį tada leista importuoti užsienio automobilių, elektronikos ir buitinės technikos (įskaitant populiarių gamintojų išmaniuosius telefonus ir kompiuterius), tekstilės gaminius, drabužius, avalynę, chemijos produktus.

Anksčiau Europos Komisija atkreipė dėmesį į Bendrijoje išaugusį buitinės technikos eksportą į Armėniją, Azerbaidžaną ir Kazachstaną bei kitas Rusijos kaimynines šalis. Baiminamasi, kad tos šalys reeksportuoja telefonus, šaldytuvus ar skalbykles, o Maskva buitinėje technikoje esančias mikroschemas panaudoja ginklų gamybai.

Kirillo Kudryavcevo (AFP / „Scanpix“) nuotr.