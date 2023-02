„Venipak“ plėtra: siekia palengvinti Baltijos šalių verslo prekybą Lenkijoje ir likusioje Europoje

„Venipak“ generalinis direktorius Justas Šablinskas. Dariaus Kučio nuotr.

Lietuviško kapitalo tarptautinė siuntų bendrovė „Venipak“ atidaro pirmuosius visapusiško el. komercijos užsakymo išpildymo (angl. efulfillment) sandėlius Lenkijoje. Tikimąsi, jog plėtra 28 milijonus pirkėjų internetu turinčioje šalyje pagerins paslaugos kokybę ir dar labiau sustiprins bendrovės pozicijas Baltijos šalyse, o jos klientams atvers naujas verslo plėtojimo galimybes ir langą į Europą.

Apjungs Baltijos šalis ir Lenkiją

Siuntų bendrovė „Venipak“ Lenkijoje prieš keletą metų atidarė krovinių gabenimo oru padalinį, o šiemet šalyje nuomosis pirmuosius 2000 kv. m. ploto sandėlius, kuriuose el. komercijos verslas galės sandėliuoti savo prekes. Ši paslauga verslui, prekiaujančiam Lenkijoje ir kitose Europos šalyse, padės pagerinti vartotojų patirtį, nes prekės klientus pasieks greičiau.

„Nors efulfillment rinka Lenkijoje išties konkurencinga, reikalavimai kokybei aukšti, tačiau turėdami patirties Baltijos šalyse, matome, kad klientams galime pasiūlyti lankstumą, inovatyvius IT sprendimus, gerą vartotojo patirtį. Be to, mūsų tinklas leidžia apjungti Pabaltijį ir Lenkiją, tad klientams, veikiantiems šiose šalyse, daug patogiau valdyti prekių srautus vieno langelio principu, turint vieną vadybininką“, – plėtros sprendimą komentuoja „Venipak“ generalinis direktorius Justas Šablinskas.

Leidžia fokusuotis į verslo plėtrą

Statistikos portalo „Statista“ duomenimis, 2021 m. elektroninės mažmeninės prekybos apimtys pasaulyje perkopė 5,2 trilijonus JAV dolerių ir toliau auga. Vis dėlto, kaip pasakoja J. Šablinskas, laikas ir investicijos, kuriuos verslo pradžioje tenka skirti logistikos grandinei sustyguoti, lemia, kad verslas net vietos rinkoje vystosi lėtai, nekalbant apie plėtrą į užsienio šalis.

„Tuomet, kai pradeda augti užsakymų skaičius, verslas pradeda generuoti pajamas. Tiesa, vis daugiau laiko reikalauja ir prekių atrinkimas, pakavimas, siuntų registravimas, siuntimas, galiausiai – sandėliavimas, likučių valdymas ir kiti rūpesčiai. Dažnai sudėtinga valdyti sandėlio nuomos plotą, nes prekių kiekis dar nėra stabilus ir pan. Taigi, užuot rūpinęsi verslo plėtra, verslininkai ima patys pakuoti vis augančius siuntų kiekius“, – apibendrina J. Šablinskas.

Jo teigimu, efulfillment paslauga prekių sandėliavimo ir logistikos rūpesčius nuima nuo verslininkų pečių. Bendrovė ne tik sandėliuoja, bet ir atrenka, pakuoja bei atlieka kitas papildomas paslaugas: nuo prekių rinkinių komplektų iki papildomų skrajučių, instrukcijų spausdinimo. Taip pat suteikia IT infrastruktūrą, kuri leidžia klientui nuotoliniu būdu stebėti ir valdyti prekių srautus.

Paslauga naudojosi tik įkūrę verslą

MB „Leto projektai“, valdančios žinomą prekių ženklą „Kamado Bono“, direktorius Tomas Petryla pasakoja, kad efulfillment paslaugomis pradėjo naudotis iškart įkūręs kepsninių verslą: „Toks sprendimas supaprastino įmonės logistikos ir sandėliavimo procesus ir taupė lėšas, nes mokėdavome tik už tai, kokį sandėlio plotą užimdavo mūsų prekės ir faktinį logistikos poreikį“, – apie prieš aštuonerius metus pradėtą verslą pasakoja T. Petryla.

„Kamado Bono“, direktorius Tomas Petryla.

Pasak pašnekovo, šią paslaugą Lietuvoje tuo metu teikė vos kelios įmonės, o „Venipak“ privalumu tapo nuosavas kurjerių tinklas. Užsakyti paslaugas iš vieno tiekėjo buvo ir pigiau, ir patogiau, be to, klientai prekes gaudavo greičiau.

Šiuo metu bendrovė jau prekiauja dvidešimt šešiose šalyse, toliau planuoja plėtrą, tad sandėliavimo paslaugos išlieka aktualios ir šiame verslo vystymo etape.

Mūsų veikla dinamiška, tad „Venipak“ šiuo metu tenkina mūsų poreikius, džiaugiamės jų plėtra ir plečiama paslaugų geografija,“ – sako T. Petryla.

Sandėliai užsipildo vos padidinus plotą

„Venipak“ vadovas pasakoja, kad Varšuvoje esantis efulfillment sandėlis veiks analogiškai kaip ir Baltijos šalyse. Esami klientai, norintys prekes sandėliuoti ir Lenkijoje, toliau dirbs su tuo pačiu vadybininku, t.y. išlaikomas vienas kontaktas. Klientai bus aptarnaujami anglų, lietuvių ir lenkų kalbomis, o savitarnos sistema galės būti integruojama į didžiausias el. komercijos platformas.

J. Šablinskas pasakoja, kad šiuo metu Lietuvoje esantį efulfillment sandėlį bendrovė dėl augančio poreikio turėjo plėsti ne kartą. Šiuo metu jis užima 8000 kv. m. ir yra pusantro karto didesnis už futbolo aikštę ir šiemet dar augs.

„Baltijos šalyse verslininkai jau atrado šią paslaugą, įvertino jos sukuriamą pridėtinę vertę verslui ir noriai naudojasi. Poreikis yra tikrai labai didelis, nes tik padidintą sandėlio plotą tuoj pat užpildome naujais klientais. Tikimės, kad ilgainiui „Venipak“ veikla Lenkijoje taip pat toliau plėsis”, – pažymi J. Šablinskas.

„Venipak“ generalinis direktorius Justas Šablinskas. Dariaus Kučio nuotr.