Mažmeninė prekyba per spalį mažėjo 1%

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Mažmeninės prekybos apyvarta Lietuvoje spalį siekė 1,563 mlrd. Eur (be PVM, to meto kainomis) ir palyginti su rugsėju sumažėjo 1%, išankstinius duomenis pranešė Statistikos departamentas.

Papildyta skyreliu „Analitikai: mažmeninę prekybą smukdo mažesnis vartojimas“

Per mėnesį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta sumažėjo 1,5% (palyginamosiomis kainomis), ne maisto prekėmis – 1,8%, automobilių degalų – padidėjo 1,3%.

Per metus – spalį, palyginti su 2021 m. spaliu – bendra mažmeninės prekybos įmonių apyvarta sumažėjo 3%. Maisto prekybos įmonių apyvarta sumažėjo 7,4%, ne maisto – 2,5%, automobilių degalų – padidėjo 2,8%.

Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta (be PVM) spalį siekė 116 mln. Eur to meto kainomis ir, palyginti su rugpjūčiu, sumažėjo 0,5%. Per metus ji padidėjo 12,4%.

Rodikliai apskaičiuoti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.

Analitikai: mažmeninę prekybą smukdo mažesnis vartojimas

Mažmeninės prekybos apyvartai per mėnesį smukus vienu procentu tai reiškia vartotojų elgsenos pokyčius, sako analitikai. Pasak jo, mažėjantis vartojimas, tikėtina, tęsis bent jau iki kitų metų pavasario.

Marius Dubnikovas, Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas, sako, kad, nors ir nežymiai, žmonės peržiūri savo išlaidas, tačiau tai dar nėra reikšmingas pokytis.

„Matosi tam tikras susitraukimas, jis yra labai neženklus pagal tai, kaip buvo gąsdinamasi. Sakyčiau, situacija yra tokia, kad tiek dėl natūralių priežasčių – ateina šaltasis sezonas – gali būti tokie skaičiai, antras dalykas – žmonės peržiūri savo vartojimą, bet reikšmingo pokyčio, kažin, ar galima rasti“, – pirmadienį BNS sakė M. Dubnikovas.

Žygimantas Mauricas, „Luminor“ banko ekonomistas, teigia, kad gyventojai tik dabar, kai reikia mokėti ir už šildymą, pradeda jausti didžiulę infliaciją ir pamažu mažina vartojimą.

„Po tikrai išlaidžios vasaros, kai gyventojai džiaugėsi visiškai panaikintais ribojimais, poilsiu ir dar nelabai jautė infliaciją, jie vis dėlto pamažu mažina vartojimą ir, tikėtina, kad tas štilis tęsis iki bent jau kitų metų pavasario, nes infliacija jau kurį laiką yra didesnė nei 20%, bet gyventojai jos pilna apimtimi dar nejausdavo – pavyzdžiui, šildymo kainos skaičiuojamos visus metus, bet mokame už jį tik žiemą“, – BNS pirmadienį sakė Ž. Mauricas.

„Tai galimai susiję ne tik su infliacija, bet ir didėjančia palūkanų norma, ateisiančia recesija. Turėtų būti pokytis mažmeninėje prekyboje ir tas pokytis turi būti neigiamas. Ir, jeigu žiūrėsime į išankstinius indikatorius, tai tas kritimas gali būti dar didesnis“, – pridūrė jis.

Anot Alinos Ramaškevičienės, Statistikos departamento Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus patarėjos, apyvarta mažėjo visuose sektoriuose.

„Tas mažėjimas buvo per visus sektorius, mažėjo ir maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta 1,5%, taip ir ne maisto prekių prekybos įmonių apyvarta sumažėjo 1,8%. Spalį didėjo automobilių degalų mažmeninė prekyba 1,3%, maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta, šių įmonių apyvarta didėjo 0,5%”, – LRT radijui pirmadienį sakė ji.

