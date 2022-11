„Rimi Lietuvos“ pajamos per tris metų ketvirčius siekė 310,3 mln. Eur

Vieną didžiausių mažmeninės prekybos tinklų šalyje valdančios bendrovės „Rimi Lietuva“ apyvarta per tris šių metų ketvirčius siekė 310,3 mln. Eur (be pridėtinės vertės mokesčio) ir buvo 6,9% didesnė nei per tą patį laikotarpį pernai.