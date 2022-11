„Vienišių dieną“ skaičiuoja rekordinius pardavimus

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Vienišių dieną“ prekybos centras internete „Pigu.lt“ fiksavo 88% didesnius pardavimus, palyginti su įprastomis lapkričio dienomis. Panašus augimas pastebėtas ir kituose „PHH Group“ valdomuose e. prekybos centruose: „220.lv“ Latvijoje ir „Kaup24.ee“ Estijoje.

Ši „Vienišių diena“ tapo sėkmingiausia „PHH Group“ veiklos istorijoje. Šiemet pardavimai augo 21%, lyginant su iki šiol buvusiais rekordiniais minėtos dienos (lapkričio 11 d.) rezultatais 2021-aisiais, teigia e. prekybininkė.

„Tarp populiariausių prekių karaliavo žaislai, kvepalai ir kalėdiniai papuošimai. Galima teigti, kad apie 35% visų „Vienišių dienos“ pirkinių sudarė potencialios Kalėdų dovanos. Matome, kad šią progą pirkėjai išnaudojo pasirūpinti artėjančiomis šventėmis“, – išplatintame pranešime teigia Kristina Liškauskaitė, „Pigu.lt“ pardavimų vadovė.

Savaitgalį „Pigu.lt“ taip pat fiksavo išaugusią prekybą elektronikos prekėmis: tiek televizoriais, tiek žaidimų konsolėmis, tiek išmaniaisiais telefonais, tiek ir smulkia buitine technika. Ši tendencija visose Baltijos šalyse „Vienišių dienos“ proga buvo pastebėta ir 2021-aisiais.

Vienuolikto mėnesio vienuoliktą dieną švęsti „Vienišių dieną“, palydint ją išpardavimais – tradicija, kilusi Kinijoje.

VŽ rašė, kad šiemet Kinijos elektroninės prekybos milžinė „Alibaba“ pirmą kartą nepaskelbė visų savo kasmetinio „Vienišių dienos“ akcijos pardavimo duomenų.

Šeštadienį išplatintame pranešime „Alibaba“ teigė, kad šių metų renginio rezultatai „atitiko praėjusių metų rodiklius, (...) nepaisant makrokomandos iššūkių ir su COVID susijusio poveikio“, nepateikdama išsamios informacijos.

Kalėdų belaukiant

„Kad paskutinysis metų ketvirtis būtų sėkmingas, pamatus jau reikėjo pasidėti rudens pradžioje. Žvelgdami į statistiką, matome, kad aktyvesni pardavimai ir nuolaidų pasiūlymai pasipila nuo jau nuo spalio pradžios, piką fiksuoja paskutinę lapkričio savaitę, o kartu itin aktyvūs išlieka gruodį, kiek kuklesni – ir sausį“, – teigia Karolis Antanas Stankevičius, agentūros „Httpool“ „Meta“ Klientų sprendimų vadovas.

Pasak K. A. Stankečiaus, dažnai po sėkmingų kalėdinių pardavimų, gerų pasiektų rezultatų prekių ženklai sulig sausio pradžia tiesiog sustabdo komunikaciją.

„Vis dėlto duomenys rodo, kad pirkėjai sausį dar būna labai aktyvūs. Be to, gerokai sumažėja reklamos kainos, tad verslui tai dar viena galimybė ir toliau išlikti vartotojo akiratyje. Sausį agentūros viduje dar kartais vadiname penktuoju ketvirčiu, per kurį tikrai galima pasiekti gerų rezultatų“, – pabrėžia K. A. Stankečius.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.