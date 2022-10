Per rugsėjį mažmeninės prekybos įmonių apyvarta padidėjo 1%

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) rugsėjį siekė 1,551 mlrd. Eur to meto kainomis ir, palyginti su rugpjūčiu, padidėjo 1%, išankstinius duomenis pranešė Statistikos departamentas.

Per mėnesį maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis padidėjo 0,8%, ne maisto prekėmis prekiaujančių – 2,5%, automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta sumažėjo 1,5%.

Per metus – rugsėjį, palyginti su 2021 metų rugsėju – mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) sumažėjo 1,3%. Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta mažėjo 4,3%, ne maisto prekėmis prekiaujančių – 0,7%, automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta padidėjo 1,8%.

Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta (be PVM) rugsėjį siekė 118,4 mln. Eur to meto kainomis ir, palyginti su rugpjūčiu, sumažėjo 1,1%. Per metus ji padidėjo 12,5%.

Šiemet sausį-rugsėjį mažmeninės prekybos įmonių apyvarta augo 2,5%, o maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių – 52,5%.

Rodikliai apskaičiuoti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.