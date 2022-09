D. Dundulis: „Norfos“ ir „Rivonos“ energetinės sąnaudos išaugo apie 8 kartus

Dainius Dundulis, UAB „Rivona“ generalinis direktorius ir UAB „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

UAB „Rivona“ ir UAB „Norfos mažmena“ energetinės sąnaudos išaugo apie aštuonis kartus, sako Dainius Dundulis, „Rivonos“ generalinis direktorius ir „Norfos“ valdybos pirmininkas.

„Per abi įmones nuo 600.000 Eur iki dabartinių 5 mln. Eur. 5 mln. Eur per mėnesį – be PVM ir be skirstymo – tik elektra. Ką tai reiškia? Yra du variantai. Jei tai truks ilgai ir nepakelsime kainų, reiškia, bankrutuosime. Kitas variantas – kainų kėlimas“, – kalbėjo jis kanalo TV3 laidoje „Dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu“.

Kad būtų išlygintas energijos kainų skirtumas, „Norfa“ turėtų pakelti kainas 8% kulinarijos gaminiams, 18% konditerijos gaminiams, o visus likusius pabranginti apie 5%, aiškina D. Dundulis.

Kaip jis pats teigia, energijos kainos paveikė ir tiekėjus, ir gamintojus.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



VŽ rašė, kad Lietuvos verslas jau moka rizikų nevaldymo kainą. Stiprūs pokyčiai žaliavų, valiutų rinkose, besikeičianti pinigų politika išryškino, kaip menkai vietos verslas domėjosi išvestinėmis priemonėmis rizikoms valdyti.

TAIP PAT KLAUSYKITE:

Dainius Dundulis, UAB „Rivona“ generalinis direktorius ir UAB „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.