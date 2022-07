Per birželį mažmeninės prekybos įmonių apyvarta sumažėjo 1,2%

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) birželį siekė 1,598 mlrd. Eur to meto kainomis ir, palyginti su geguže, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis sumažėjo 1,2%.

Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta per mėnesį palyginamosiomis kainomis sumažėjo 0,2%, ne maisto prekėmis prekiaujančių padidėjo 0,3%, automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta sumažėjo 5,5%, pranešė Statistikos departamentas.

Per metus – birželį, palyginti su 2021 metų birželiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) palyginamosiomis kainomis sumažėjo 3,5%.

Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta mažėjo 6,7%, ne maisto prekėmis prekiaujančių padidėjo 0,7%, automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta sumažėjo 6,7%.

Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta (be PVM) birželį siekė 119 mln. Eur to meto kainomis ir per mėnesį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis sumažėjo 5,8%.

Per metus maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis padidėjo 36,2%.

Per šešis šių metų mėnesius mažmeninės prekybos apyvarta augo 5,3% iki 8,4 mlrd. Eur, maitinimo ir gėrimų teikimo apyvarta – 96,6% iki 593,6 mln. Eur.

