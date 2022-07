Lietuvos pirkėjų sprendimas: aukščiausios kokybės prekybos tinklas šalyje – „Iki“

„Iki“ kokybės skyriaus vadovė Aldona Čepulis.

Lietuvos pirkėjų apklausą atlikusi Šveicarijos sertifikavimo agentūra ICERTIAS šiemet prekybos tinklui „Iki“ įteikė net keturis prestižinius QUDAL apdovanojimus: už aukščiausios kokybės mažmeninės prekybos tinklą Lietuvoje, aukščiausios kokybės jūros gėrybių ir žuvies skyrių, šviežios mėsos skyrių ir aukščiausia kokybe įvertintus privačių „Iki“ prekės ženklų produktus.

„Tai tikrai daug džiaugsmo ir pasididžiavimo teikiantys įvertinimai, o kartu ir įpareigojimas toliau nenuleisti kokybės kartelės. Juk viena yra pačiam žinoti, jog darai viską, kad pirkėjus pasiektų tik aukščiausios kokybės produktai, ir visai kas kita, kai pats pirkėjas pasako, kad tu kokybės srityje esi geriausias prekybos tinklas, privačiais „Iki“ prekės ženklais pažymėtos prekės kokybiškiausios ir kaip geriausi išskiriami itin jautrūs procesams šviežių produktų skyriai“, – sako „Iki“ komunikacijos vadovė V. Budrienė.

Teisę savo produktą ar paslaugą žymėti išskirtinės kokybės ženklu QUDAL suteikia Šveicarijoje įsikūrusi tarptautinė sertifikavimo asociacija ICERTIAS. Organizacija kas dvejus metus šalyje atlieka pirkėjų pasitenkinimo prekės ženklais apklausas, kurių metu respondentams pateikiami atviro tipo klausimai, tad apklausiamieji gali paminėti bet kurį prekės ženklą.

Kokybę užtikrina daugybė tyrimų

Pasak „Iki“ kokybės skyriaus vadovės Aldonos Čepulis, apklausoje dalyvavę pirkėjai vargu ar įsivaizduoja, kiek metų ir pastangų reikia norint pasiekti šiuo metu „Iki“ užtikrinamą produktų kokybės lygį.

„Įvairūs mėsos kokybę užtikrinantys tyrimai atliekami mažiausiai kartą per mėnesį, kai kuriais atvejais kartą per savaitę, o per metus jiems išleidžiama virš ketvirčio milijono eurų. Tiriama ne tik mėsa ir jos produkcija, bet ir mėsos cechų, jos pardavimo vietų aplinka, kuri turi atitikti itin griežtus higienos reikalavimus. Visi tyrimai atliekami išorinėse akredituotose laboratorijose“, – pasakoja A. Čepulis.

Dar viena kokybiškos šviežios mėsos paslaptis – didelis „Iki“ mėsos apdorojimo cechų skaičius. Visoje šalyje jų yra net 138, tad parduotuves pasiekia tik ką apdorota skerdiena, nes jos nereikia toli gabenti bei ilgai sandėliuoti.

Ne mažiau griežti reikalavimai keliami žuviai ir jūros gėrybėms, kuri dar jautresnė aplinkai nei mėsa. Kiekvienoje partijoje patikrinama net apie 10 proc. šviežios žuvies ir jūros gėrybių.

Papildomi tyrimai dėl pesticidų daromi į „Iki“ lentynas tiekiamiems vaisiams ir daržovėms. „Pesticidų kiekio vaisiuose ir daržovėse be tyrimo nustatyti neįmanoma, mat jie neturi nei kvapo, nei skonio, o išvaizdą jie kaip tik pagerina. Tai gana sudėtingas darbas, reikalaujantis daug tyrimų, mat lietuviškus vaisius ir daržoves perkame tik tiesiai iš ūkininkų, kurių yra ne vienas. Nepaisant to, vaisių ir daržovių tyrimai „Iki“ yra atliekami kiekvieną savaitę“, – teigia A. Čepulis.

Privatiems „Iki“ prekės ženklams – 26 žingsnių planas

„Iki“ kokybės skyriaus vadovę A. Čepulis ne mažiau džiugina privačių prekės ženklų produktų įvertinimas. Retas pirkėjas įsivaizduoja kiek kruopštumo ir laiko reikalauja jų parengimas pardavimui, kuris susideda net iš 26 žingsnių.

„Produktai degustuojami keliais etapais, kruopščiai nagrinėjame jų sudėtį. Su tiekėju dirbame tol, kol skirtingų produktų skonis ir išvaizda atitinka visus mūsų keliamus kokybės reikalavimus. Kalbame ir apie teisinius, ir cheminius, ir fizikinius, ir mikrobiologinius rodiklius. Be to, tiekėjas turi turėti sertifikuotą maisto saugos sistemą. Susiderinę specifikaciją gamybos vietoje atliekame maisto saugos ir kokybės auditą. Vėliau, kai produktas yra patvirtintas, gamintojas „Iki“ prekybos tinklui pateikia tinkamumo pardavimui sertifikatą, kuris išduodamas laboratorijoje. Tik gavus šį sertifikatą produktas pasiekia pirkėjų krepšelius“, – teigia ji.

„Iki“ įvertinta ir anksčiau

Šiemet „Iki“ QUDAL medaliais įvertinta respondentams atsakant į klausimus „Nurodykite prekybos centrų tinklo, kurio šviežios mėsos skyrius, remiantis Jūsų ar Jūsų artimųjų asmenine patirtimi ir nuomone, pasižymi aukščiausia kokybe Lietuvoje, pavadinimą“ bei „Nurodykite mažmeninės prekybos tinklo, kuris, remiantis Jūsų arba Jūsų artimųjų asmenine patirtimi, pasižymi aukščiausia kokybe Lietuvoje, pavadinimą“.

Respondentams buvo pateikti atviro tipo klausimai, tad apklausiamieji galėjo pateikti bet kurio prekybos tinklo pavadinimą.

Tai ne pirmieji „Iki“ gauti prestižiniai QUDAL medaliai. Jais prekybos tinklas buvo apdovanotas ir 2020-aisiais.

