„Eavalyne.lt“ savininkė suplanavo keliariopą augimą

Lenkijos kapitalo CCC įmonių grupė, prekiaujanti avalyne ir drabužiais, per artimiausius penkerius metus Baltijos šalyse numačiusi kelis kartus padidinti fizinių parduotuvių skaičių, išplėsti CCC asortimentą, atidaryti naujo prekės ženklo „HalfPrice“ ir „Eavalyne.lt“ hibridines parduotuves. Be to, nepaisant bendrų tendencijų, rodančių e. prekybos augimo lėtėjimą, CCC turi ambicijų augti ir šioje srityje.