„Vilniaus prekybos“ apyvarta kilo 6%

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Verslininko Nerijaus Numos valdoma vienos didžiausių Lietuvoje verslo grupių „Vilniaus prekyba“ konsoliduotos pajamos pernai sudarė 5,5 mlrd. Eur ir buvo 6% didesnės negu 2020 m. Augimas siejamas su plėtra Lenkijoje ir e. prekybos verslais.

Grupės grynasis pelnas sumenko 8% iki 232 mln. Eur, pranešė „Vilniaus prekyba“. Anot jos, didžiausią įtaką pelno sumažėjimui darė didinami atlyginimai ir socialinių naudų paketai darbuotojams, įėjimo į Lenkijos elektroninės prekybos rinką kaštai ir valstybės mokestiniai pokyčiai Lenkijoje.

„Vilniaus prekyba“ dividendų savo akcininkams šiemet nemokės. Pernai dividendai taip pat nebuvo mokami.

„Vilniaus prekybos“ įmonės tęsė plėtrą visose savo veiklos rinkose, o ypač Lenkijoje. Elektroninė prekyba išlieka viena pagrindinių grupės krypčių visose šalyse“, – pranešime teigė Jolanta Bivainytė, „Vilniaus prekybos“ valdybos pirmininkė ir direktorė.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Anot pranešimo, grupės įmonės 2021 metų pirmąjį pusmetį patyrė ribojimų, susijusių su COVID-19, tačiau išlaikė stabilumą bei augino pajamas, o didžiausias pokytis įvyko Lenkijoje bei Bulgarijoje, kur pajamos augo atitinkamai 11% ir 8%.

„Maxima grupės“ pajamos augo 6% iki 4,485 mlrd. Eur. „Akropolis Group“ pajamos augo 5% iki 81 mln. Eur. „Ermi Group“, valdančio „Ermitažo“ ir „Bauhof“ prekybos tinklus Lietuvoje ir Estijoje, pajamos augo 7% iki 216 mln. Eur.

Mantas Kuncaitis, „Maxima grupės“ vadovas, interviu VŽ sakė, kad praėję metai buvo galimybių metai, orientuoti į ateitį, tad įvairiose srityse buvo plėtojami projektai, kurių centre buvo nauji parduotuvių formatai.

„Visose šalyse iš esmės peržiūrėjome, kaip norime, kad veiktų mūsų parduotuvės, kaip norime, kad jos atrodytų, kuo prekiautų, ir tai tęsiame šiais metais. Keičiant parduotuves, keitėsi ir tam tikri procesai, susiję su IT sistemomis, be to, peržiūrėjome, kaip valdome savo NT,“ – sakė M. Kuncaitis.

Vaistinių tinklus ir didmenines farmacijos produktų platinimo įmones Baltijos šalyse ir Švedijoje bei el. prekybos įmonę „Azeta“ valdanti „Euroapotheca“ pajamas augino 4% iki 812 mln. Eur. Visos „Vilniaus prekybos“ įmonių grupės pajamos iš elektroninės prekybos pernai augo 48% iki 209 mln. Eur.

[infogram id="f6162ac8-6b92-4e98-a7bc-be932e0f77eb" prefix="UKc" format="interactive" title="UAB Vilniaus prekyba: dosjė"]

Grupės pajamos Lietuvoje pernai, kaip ir užpernai, sudarė 40%, užsienio rinkose – 60% visų pajamų.

„Vilniaus prekyba“ per antrines įmones – „Maxima grupė“, „Euroapotheca“, „Ermi group“ ir „Akropolis Group“ – valdo parduotuvių ir vaistinių tinklus bei prekybos centrus Baltijos šalyse, Lenkijoje, Bulgarijoje ir Švedijoje.

Praėjusių metų pabaigoje „Vilniaus prekybos“ įmonėse dirbo 43.600 darbuotojų.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.