Importas į Rusiją kovą susitraukė 9,7%

Lino Butkaus (VŽ) nuotr.

„Financial Times“ skelbiama pasaulinės prekybos statistika rodo, kad karas padarė įtaką krovinių judėjimo apimtims. Stipriai pasikoregavus konteinerių judėjimui, per mėnesį bendras tarptautinės prekybos srautas susitraukė 2,8%. Pasaulinės prekybos pokyčių kreivėje labiausiai išsiskiria Rusija, kuri kovą importavo 9,7% mažiau prekių nei vasarį.

Didžiausią pokytį tiek importo, tiek eksporto statistikoje fiksuojanti Rusija ne tik mažiau įsivežė užsienietiškų prekių, bet ir 5% mažiau eksportavo, rodo Kylio instituto, kuris realiu metu stebi krovinių judėjimą 500 uostų, duomenys.

Sankt Peterburgo, Vladivostoko ir Novosibirsko – trijų labiausiai apkrautų Rusijos uostų – krova mažėja dėl agresorei taikomų sankcijų bei etinių priežasčių, kai įmonės pačios nusprendžia nebetęsti bendradarbiavimo su Rusija. Matyti, kad pasaulinėje krovinių judėjimo grandinėje neliko ir Ukrainos Odesos jūrų uosto – veiklą riboja karas.

Karas Ukrainoje paveikė ir ES tarptautinę prekybą: eksportas susitraukė 5,6%, o importas – 3,4%. JAV tarptautinei prekybai kovą įtaka buvo menkesnė, nes eksportas mažėjo 3,4%, o importas – vos 0,6%.

Tuo metu Pekinui neprisidedant prie sankcijų Rusijai, Kinija geopolitinės situacijos pokyčiams lieka atspari ir kovą fiksuoja 0,9% sumažėjusį eksportą bei tiek pat padidėjusį importą.

Analizuojant pagal prekių kategorijas, matyti, kad karas sutrikdė pagrindinių išteklių ir prekių, tokių kaip kukurūzai, kviečiai, kalis, neono dujos, nikelis, paladis, tiekimą iš Rusijos ir Ukrainos, o tai daro įtaką kainoms ir gamybai. Spaudimas tarptautinėje prekyboje gali dar sustiprėti JAV ir ES plečiant sankcijas Rusijai. Greičiausiai jos bus taikomos anglies importui iš Rusijos, daugės ribojimų bankų sektoriui, investicijoms Rusijoje.

Akivaizdu, kad šioje situacijoje Rusija ieško būdų apeiti sankcijas ir į savo schemas įtraukia tiek nedemokratines šalis, tiek ir ES veikiančius verslus. Teisininkai pataria išlaikyti budrumą ir imtis priemonių, kurios padėtų apsaugoti verslą nuo netiesioginės prekybos su Rusija. Plačiau skaitykite šiame VŽ straipsnyje.

Be to, ES bendrovėms, kurios nori ir toliau vežti savo prekes į Rusiją, sprendimų siūlo Kazachstanas, kviečiantis steigti atstovybes savo šalyje. Ukrainos žvalgyba įtaria, kad ir Sakartvelas padeda Rusijai apeiti Vakarų taikomas sankcijas. Plačiau – VŽ Premium straipsnyje „Rusija randa landų, kaip apeiti sankcijas: tranzitas per Kazachstaną, kontrabanda – per Sakartvelą“.

