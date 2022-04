Vilnius, 2022 m. balandžio 5 d. „Lidl“ trečius metus iš eilės išrinktas tvariausiu prekės ženklu Lietuvoje

Prekybos tinklą „Lidl“ Lietuvos gyventojai jau trečius metus iš eilės pripažino tvariausiu prekės ženklu šalyje, rodo „Sustainable Brand Index™?“ – didžiausia nepriklausoma prekių ženklų tvarumo analizė Europoje. Šį tvariausių įmonių reitingą sudarė Švedijoje įsikūrusi tyrimų bendrovė „SB Insight“.

Analizė atliekama aštuoniose šalyse – Norvegijoj, Švedijoj, Suomijoj, Danijoj, Nyderlanduose ir trijose Baltijos šalyse. Kiekvienoje šalyje gyventojai vertino įvairių sričių prekių ženklus už jų atsakomybę aplinkos apsaugos ir socialiniu požiūriu. Šių metų Lietuvos analizė apėmė daugiau veiklos sričių nei pernai – net dvylika: žemės ūkis, bankai, drabužių ir mados parduotuvės, e-komercija, elektra ir šildymas, maistas ir gėrimai, kuras, maisto prekių parduotuvės, siuntų paslaugos, vaistinės, telekomunikacijos, transportas ir kelionės. Lietuvoje iš 85 prekės ženklų tvariausiu išrinktas prekybos tinklas „Lidl“.

„Džiaugiamės šį prestižinį apdovanojimą gaudami jau trečius metus iš eilės. Dar kartą įsitikinome, kad Lietuvos žmonėms rūpi tvarumas ir jie vertina mūsų pastangas. Siekiame, kad mūsų veikla būtų tvaresnė kiekviename žingsnyje – nuo tvaresnių produktų ir pakuočių iki žmogaus teisių apsaugos, rūpesčio darbuotojais ir pagalbos vietos bendruomenėms. Šiais metais ypatingai daug dėmesio skiriame nuo karo nukentėjusiems Ukrainos žmonėms. Tam bendradarbiaujame su „Maisto banku“, „Raudonuoju kryžiumi“ ir kitomis organizacijomis bei teikiame finansinę paramą ir paramą įvairiomis prekėmis. Reguliariai peržiūrime visus savo tikslus ir pasiekimus bei išsikeliame vis naujų, o šis įvertinimas dar labiau skatina skirti tvarumui daugiau dėmesio“, – sako „Lidl Lietuva“ Korporatyvinių reikalų ir komunikacijos departamento vadovas Valdas Lopeta.

Tyrimų agentūra „SB Insight“ kasmet nuo 2011 m. vertina, kokią įtaką tvarumo politika daro prekių ženklams, jų komunikacijai ir verslo plėtrai, bei išveda prekių ženklų tvarumo indeksą. Įmonės atrenkamos pagal kelis nepriklausomus kriterijus: užimamos rinkos dalį, apyvartą ir bendrą prekių ženklo žinomumą šalyje. Atrinktus prekių ženklus aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės srityse vėliau vertina šalies gyventojai.

Dėmesys pirkėjams, darbuotojams ir aplinkai

„Lidl Lietuva“ nuo pat veiklos pradžios šalyje kelia sau didelius tvarumo reikalavimus. Bendrovė vykdo įvairiapusę plastiko strategiją siekdama mažinti neatsinaujinančių išteklių naudojimą, taršą ir skatinti žiedinės ekonomikos principų taikymą, taip pat 2021 metais paskelbė klimato strategiją ir ambicingus tikslus, o nuo 2022 finansinių metų „Lidl Lietuva“ operatyvinė veikla yra neutrali klimatui. Šiltnamio dujų emisija, kurios sumažinti kol kas nėra galimybių, yra kompensuojama pasitelkiant sertifikuotus klimato projektus. 2021 m. liepą „Lidl Lietuva“ taip pat pradėjo iniciatyvą „duok ruoniukui penkis“, kurios rezultatai džiugina visus. Padedamas klientų, prekybos centras skiria finansinę paramą Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijai, kuria labiausiai tikimasi sustiprinti nykstančių ruonių populiaciją.

Prekybos tinklas itin didelį dėmesį skiria ir darbuotojų gerovei. „Rekvizitai.lt“ duomenimis, šių metų vasario mėnesį „Lidl Lietuva“ vidutinis atlyginimas prieš mokesčius siekė 2184,41 euro ir buvo didžiausias tarp maisto produktais prekiaujančių didžiųjų Lietuvos prekybos tinklų. Be to, atlyginimų didinimui įmonė iki 2022 finansinių metų pabaigos papildomai skirs 9 mln. eurų. Taip pat jau ketvirtus metus iš eilės visi „Lidl“ darbuotojai yra draudžiami papildomu privačiu sveikatos draudimu, kuris šiais metais buvo papildytas odontologo ir okulisto paslaugomis. „Lidl“ taip pat sudaro kiekvienam darbuotojui galimybes kilti karjeros laiptais, nepamiršta komandos narių ir jų vaikų per didžiausias metų šventes, kurias darbuotojai praleidžia su savo artimaisiais.

„Lidl“ taip pat teikia pagalbą bendruomenėms bei socialiai jautrioms grupėms. Viena pagrindinių įmonės vykdomų iniciatyvų – jau daugiau nei ketverius metus vykdomas socialinis projektas „Už saugią aplinką mūsų vaikams“. Prisidėti prie projekto gali ir visi Lietuvos žmonės, priduodami depozitines pakuotes „Lidl“ taromatuose ir paaukodami už jas gautą sumą vaikų dienos centrus koordinuojančioms organizacijoms – „Gelbėkit vaikus“, Maltos ordino pagalbos tarnybai bei „Caritas“. Surinktą sumą „Lidl“ kiekvieną mėnesį padvigubina. Per ketverius projekto metus vaikų dienos centrams „Lidl“ kartu su pirkėjais paaukojo daugiau kaip 265 tūkst. eurų.

„Lidl Lietuva“ šiuo metu dirba daugiau nei 2,5 tūkst. darbuotojų. Lietuvoje iš viso veikia 61 „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvė 24-uose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose bei Rokiškyje.

Visą įmonių reitingą Lietuvoje rasite čia: https://www.sb-index.com/lithuania