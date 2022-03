Vartotojų pasitikėjimo rodiklis per mėnesį sumažėjo 4 punktais

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis kovą buvo minus 8 ir, palyginti su vasariu, sumažėjo 4 procentiniais punktais, pranešė Statistikos departamentas.

Kovą gyventojai geriau nei vasarį vertino savo namų ūkio finansinės padėties pasikeitimą per praėjusius 12 mėnesių, bet dėl Rusijos karo Ukrainoje daug pesimistiškiau vertino šalies ekonominės ir namų ūkio finansinės padėties perspektyvas.

Per metus – kovą, palyginti su 2021 metų kovu – vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 8 punktais. Gyventojai blogiau vertino namų ūkio finansinės ir šalies ekonominės padėties perspektyvas, tačiau didesniems pirkiniams per ateinančius 12 mėnesių ketino išleisti daugiau. Nuomonė, kaip galėtų keistis namų ūkio finansinė padėtis, per praėjusius 12 mėnesių beveik nekito.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime kovą skyrėsi 2 punktais: mieste jis buvo minus 8, o kaime minus 10. Palyginti su vasariu, mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4, kaime – 6 punktais.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.