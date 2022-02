Naujas lietuviðkas prekës þenklas eksportui – „Co-created in Lithuania“

Stendo vizualizacija.

Įgyvendinant Lietuvos pristatymo užsienyje 2020–2030 m. strategiją ir užtikrinant bendrą šalies pozicionavimą „Open for co-creation“ („Atviri kurti kartu“), verslumo ir eksporto plėtros agentūra „Versli Lietuva“ Lietuvos verslo forume pristatė šalies kilmės prekės ženklą ir vieningo nacionalinio šalies eksporto stendo koncepciją „Co-created in Lithuania“.

„Lietuva pasauliui prisistato kaip šalis, kuri yra atvira, veržli ir ieškanti partnerysčių. Imlumu inovacijoms garsėjančiose Lietuvos įmonėse lietuviai redaguoja genus, tobulina finansinius įrankius, kuria pažangius lazerius ir daugybę kitų pasauliui aktualių sprendimų. Lietuviškos kilmės eksportas muša rekordus ir siekia dar nebūtas aukštumas, tad mūsų šalies ekonominis progresas ir potencialas – viena pagrindinių komunikacijos pasauliui apie Lietuvą sričių. Papildomos tarptautinės komunikacijos ir rinkodaros priemonės neabejotinai atkreips globalaus verslo dėmesį, pritrauks naujų potencialių užsienio partnerių Lietuvos įmonėms ir suteiks papildomą vertę mūsų šalies eksportuotojams“, – išplatintame pranešime sako Aušrinė Armonaitė, ekonomikos ir inovacijų ministrė.

Iki šiol Lietuva neturėjo eksporto prekės ženklo, kurį sukurti buvo numatyta Lietuvos pristatymo užsienyje 2020–2030 m. strategijoje.

„Ši užduotis pavesta atlikti daugiausiai su šalies eksporto rinkodara ir komunikacija dirbančiai organizacijai – nacionalinei verslumo ir eksporto plėtros agentūrai „Versli Lietuva“. Strategijoje numatyto šalies kilmės prekės ženklo „Co-created in Lithuania“ tikslas – pradėti vieningai komunikuoti apie Lietuvos ekonominį potencialą ir sektorių konkurencingumą tarptautinėse verslo parodose, verslo misijose bei viešinti lietuviškos kilmės ir kartu su partneriais kuriamus produktus ar paslaugas, jas žymint kilmės šalies prekės ženklu. Pasitelkiant gerąją kitų šalių praktiką, nuo šiol ir Lietuva turi profesionaliai parengtą eksporto prekės ženklą“, – sako Marius Gurskas, Vyriausybės kanceliarijos Strateginės komunikacijos skyriaus vadovas.

Pasak M. Gursko, kilmės šalies prekės ženklas „Co-created in Lithuania“ išpildytas naudojant Lietuvos vizualinį identitetą „Lithuania Co-create“, todėl tai didins Lietuvos atpažįstamumą užsienyje.

Prieš pandemiją vien „Versli Lietuva“ įvairiose tarptautinėse verslo parodose organizuodavo vidutiniškai 12–15 nacionalinių stendų, kuriuose pasauliui prisistatydavo Lietuvos eksportuotojai. Tam buvo naudojamas agentūros tarptautinio prekės ženklo „Enterprise Lithuania“ vizualinis identitetas.

„Tačiau be mūsų tarptautinėse parodose jungtinius stendus pristato ir kitos verslo asociacijos, kurios naudoja savo sukurtus vizualinius identitetus. Tad pasitaikydavo atvejų, kai toje pačioje parodoje buvo galima pamatyti tris skirtingas Lietuvas. Tai nebuvo gera praktika, trūko vieningo šalies identiteto, matant kaip tarptautinėse parodose vieningai prisistato ir yra lengvai atpažįstamos kitos šalys, jų gamintojai. Todėl dėjome dideles pastangas, kad Lietuva turėtų vieningą eksporto prekės ženklą ir savo žinutę pasauliui, kuri padės ilgainiui įsiminti, kad esami bendradarbiaujanti ir inovatyvi šalis bei didins lietuviškų produktų ir paslaugų patrauklumą“, – teigia Rasa Uždavinytė, „Verslios Lietuvos“ Eksporto departamento vadovė.

Siekiant visapusiškai išnaudoti šalies kilmės prekės ženklo „Co-created in Lithuania“ galimybes Lietuvos gamintojams, anot R. Uždavinytės, taip pat suteikiama galimybė šiuo prekės ženklu ženklinti prekes, naudoti pardavimus skatinančioje medžiagoje. Šiuo tikslu taip pat yra sukurtos išsamios prekės ženklo ženklinimo gairės ir taisyklės, kokias sąlygas reikia atitikti norint pasinaudoti šia galimybe.

„Tad labai kviečiame ir raginame partnerius, verslo asociacijas, Lietuvos gamintojus, eksportuotojus naudotis sukurtomis rinkodaros priemonėmis ir prisijungti prie vieningos Lietuvos komunikacijos užsienyje“, – pažymi R. Uždavinytė.

Eksporto šalies prekės ženklo „Co-created in Lithuania“ rinkodaros priemones ir vizualinio naudojimo gaires „Versli Lietuva“ sukūrė kartu su kūrybos agentūra EZCO, kilmės šalies prekės ženklo „Co-created in Lithuania“ tarptautinę registraciją atliko ir prekių ženklinimo taisykles sukūrė advokatų kontora „Metida“.

2021 m. eksporto rezultatai – rekordiniai

„Verslios Lietuvos“ atlikta prekių eksporto duomenų analizė rodo, kad praėjusių metų Lietuvos prekių eksporto rezultatai buvo vieni geriausių per pastarąjį dešimtmetį. O pagal prekių eksporto struktūrą didžiausią teigiamą įtaką bendram eksporto augimui darė lietuviškos kilmės prekių eksporto augimas.

Statistikos departamento duomenimis, 2021 m. bendras Lietuvos prekių eksportas paaugo 20,5% per metus (be naftos produktų – 16,4%).

Lietuviškos kilmės prekių eksporto augimas siekė 25,9% per metus (be naftos produktų – 20,7%), reeksportas augo 12,7% (be naftos produktų – 10,6%).

Pagrindinės lietuviškos kilmės prekių eksporto rinkos 2021 m. buvo Vokietija, JAV, Lenkija, Latvija ir Nyderlandai – jos kartu sudarė 40% eksporto vertės.

