Ðveicarijos prekybininkams prognozuojami 4,1% kuklesni pardavimai

Arndo Wiegmanno („Reuters“) nuotr.

2022 m. Šveicarijos gyventojų apsipirkimo įpročiai bus tokie kaip iki pandemijos, o bendros prekybininkų apyvartos truputį mažės, nes nebeliks kai kurių veiksnių, dariusių teigiamą įtaką prekybai, prognozuoja „Credit Suisse“ analitikai.

2021 m. Šveicarijos mažmeninės prekybos įmonių pardavimai, palyginti su 2020 m., buvo 2,4% didesni ir siekė 100 mlrd. Šveicarijos frankų (95,9 mlrd. Eur), praneša „Reuters“.

Maisto ir kitų būtinų prekių pardavėjai šiais metais tikriausiai skaičiuos 5,5% mažesnius pardavimus. Viena vertus, dėl to, kad per pandemiją įvedus karantinus, neveikus restoranams, parduotuvės turėjo papildomų augimo galimybių. Be to, šveicarai rečiau pirko kaimyninėse Vokietijoje bei Prancūzijoje, kuriose maisto produktai yra pigesni.

Ne maisto prekių pardavimai greičiausiai sumažės 2,8%.

„Atsargiai vertiname šių metų augimo galimybes, nes daugybės veiksnių, dariusių teigiamą įtaką prekybininkų apyvartos, šiemet jau neliks“, - reziumuoja Tiziana Hunziker, „Credit Suisse“ analitikė.

Ji pastebi, kad pernai įsigyta nemažai ilgai tarnaujančių prekių, tokių kaip kompiuteriai, slidės ar baldai, tad vartotojai yra daugiau ar mažiau apsirūpinę.

Prekybos konsultantas Martinas Hotzas pastebi, kad maisto prekybai praėję metai buvo geri, bet štai avalynės ir drabužių pardavėjai rūpinosi, kaip sumažinti sąnaudas.

