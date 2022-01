TOP 10 prekybos sektoriaus apþvalgø ir interviu: VÞ skaitytojams ádomiausi N. Numa, D. Mockus, konfliktai ir sandoriai

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

2021 m. „Verslo žinių“ PREMIUM turinio skaitytojai didmeninės ir mažmeninės prekybos rubrikoje daugiausiai kartų perskaitė interviu su didžiausių verslo grupių vadovais. Tarp dešimties skaitomiausių publikacijų - šešios susijusios su „Vilniaus prekybos“ įmonėmis.

Pateikiame skaitomiausių publikacijų sąrašą eilės tvarka:

Vilma Drulienė, verslo auditorijai geriausiai pažįstama kaip viena iš „Maxima grupės“ įmonių vadovių, kuri praėjusį pavasarį naujų karjeros iššūkių ieškojo „Kesko Senukai Lithuania“, bet po pusmečio su šia darboviete atsisveikino. Dabar ji ambicingus tikslus kelia savo komandai didžiausioje privačioje Latvijos sveikatos priežiūros grupėje „Repharm“, kur eina farmacijos verslo valdybos pirmininkės pareigas.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



2. „N. Numa vadovo ugdytojo vaidmenyje: „Vilniaus prekybos“ valdymo kultūra keičiasi iš esmės“

Didžiausios mažmeninės prekybos grupės Lietuvoje „Vilniaus prekybos“ (VP) pagrindinis akcininkas Nerijus Numa, Londone baigęs ne vienus ugdomojo vadovavimo (angl. coaching) mokymus, savo 5,3 mlrd. Eur apyvartą generuojančios ir 46.000 žmonių įdarbinančios grupės kultūrą bei valdymą kartu su komanda keičia iš esmės. Apie naujuosius principus ir tai, kaip N. Numa skiria dėmesį žmonėms, kurie valdo grupės įmones, VŽ kalbasi su pagrindinių VP įmonių vadovais.

3. „Darius Mockus: per penkerius metus Lietuvoje investuosime 500 mln. Eur“

Viena didžiausių verslo grupių, valdanti per 80 įmonių statybų, prekybos, gamybos ir kitose srityse, iš esmės atsinaujino – iš sostinės „Verslo trikampio“ persikėlė į naują pačių išplėtotą kvartalą Paupyje, be to, atnaujino ir pavadinimą: koncerną „MG Baltic“ keičia „MG grupė“. Apie įvykusius pokyčius, verslų patirtus iššūkius per pandemiją, naujus milžiniškų apimčių investicinius sumanymus, politinės korupcijos bylą ir kitomis temomis VŽ kalbina dabar jau „MG grupės“ prezidentą Darių Mockų.

4. „Žiežirbos tarp „Coca-Colos“ ir „Maximos“ – apytuštės lentynos“

Dalyje prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvių pirkėjai susiduria su „Coca-Colos“ produkcijos trūkumu, ne visus gaminius galima įsigyti ir e. parduotuvėje „Barbora“.

5. „Į Lietuvą ateina naujas žemų kainų prekybos tinklas“

Žemų kainų mažmeninės prekybos tinklas „Aldi“ nusprendė plėstis Lietuvoje. Vokietijos prekybininkė turi ambicingų planų – per metus tikisi atidaryti bent 15 parduotuvių, kai tuo metu kitam Vokietijos žemų kainų tinklui „Lidl“ panašiai plėtrai suplanuoti ir įgyvendinti prireikė bene penkerių metų. Be to, „Aldi“ domėjosi galimybe įsigyti „Norfos“ parduotuves.

6. „37 mln. Eur sandoris: „Pigu“ keliauja į naujo akcininko rankas, jungiasi su kita platforma“

Vieno didžiausių Centrinėje ir Rytų Europoje Lenkijos fondo MCI tikslas parduoti jam priklausančios e. parduotuvės „Pigu“ kontrolinį akcijų paketą įgyvendintas. Sandorio su „Mid Europa Partners“ vertė siekia 37 mln. Eur.

7. „M. Marcinkevičius – apie peržengtą Rubikoną, kuris buvo „pabaigos pradžia“

Smulkiojo VP grupės akcininko Mindaugo Marcinkevičiaus manymu, šiuo metu grupė išgyvena trečiąjį savo istorijos etapą, ir „Dievas žino, kiek jis tęsis“. Su pagrindiniu akcininku Nerijumi Numa besibylinėjantis verslininkas skaičiuoja, kad prieš jį pradėta bene 10 ieškinių, kurių suma – apie 300 mln. Eur, arba panašiai tiek, kiek esą vertas jo 10% akcijų paketas.

8. „T. Karosas apie susireikšminusį ego, bankrotus ir „Pigu“ žvaigždę“

Nėra lengva kapstytis po savo klaidas, sudėtinga prisiminti didžiausias jų, o beieškodamas pamokų savo klaidose, supratau, kad bemaž visose jose slypėjo pernelyg sureikšmintas ego, teigia Tadas Karosas, „LTk Capital“ valdybos pirmininkas, investuotojas.

9. „Vaikas iš turtingos šeimos: „Vilniaus prekyba“ kelia „Akropolį“ į internetą“

Prekybos centro, tokio kaip „Akropolis“, perkėlimas į internetą yra visiškai naujas, labai didelių apskaitos ir technologinių iššūkių lydimas projektas. Kažką panašaus iš tiesų sėkmingai įgyvendinti norėtų daugelis PC plėtotojų, bet matydami realias problemas renkasi kitus kelius. „Vilniaus prekybos“ naujoji platforma „Trobos.lt“ sieks žaisti su e. komercijos lyderiais, o konkurentus pranokti prekes pristatydama itin greitai.

10. „Maxima LT“ grynasis pelnas augo 168%: vadovai akcentuoja struktūrinius pokyčius“

Prekybos tinklo „Maxima LT“ bendrosios pajamos pernai sumenko 1,2%, arba 20,5 mln. Eur, ir siekė 1,69 mlrd. Eur. Pagrindinės veiklos – mažmeninės prekybos – pajamos augo 3,8%, iki 1,65 mlrd. Eur, tačiau atsiliko nuo bendro Lietuvos mažmeninės prekybos rinkos augimo tempo. Labiausiai į akis krinta 168% padidėjęs grynasis pelnas, kurio pernai apskaityta 219,7 mln. Eur.