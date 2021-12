Vartotojø pasitikëjimo rodiklis smuktelëjo

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2021 m. gruodį buvo minus 3 ir, palyginti su lapkričiu, sumažėjo 1 proc. punktu, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Palyginti su lapkričiu, gyventojai blogiau vertino namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėnesių, šalies ekonominės padėties perspektyvas, bet didesniems pirkiniams ketino išleisti šiek tiek daugiau.

Gruodį namų ūkio finansinės padėties pasikeitimą per praėjusius 12 mėn. gyventojai vertino truputį blogiau nei lapkritį: kas penktas gyventojas teigė, kad jo namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo, 26% – kad pablogėjo (lapkritį – atitinkamai 21 ir 23%).

Gruodį, palyginti su lapkričiu, gyventojų nuomonės apie namų ūkio finansinės padėties perspektyvas vertinimų balansas nepasikeitė: 24% gyventojų tikėjosi, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per ateinančius 12 mėn. gerės, kaip ir praėjusį mėn. (17%) gyventojų manė, kad ji blogės.

Šalies ekonominės padėties perspektyvas, palyginti su lapkričiu, gyventojai vertino šiek tiek pesimistiškiau: gyventojų, manančių, kad šalies ekonominė padėtis blogės, dalis padidėjo 5 proc. punktais (nuo 39 iki 44%).

Gruodį 30% gyventojų nurodė, kad ateinančiais metais tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika ketina išleisti daugiau nei šiemet.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime gruodį nesiskyrė. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, mieste ir kaime vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 1 proc. punktu.

Per metus (2021 m. gruodį, palyginti su 2020 m. gruodžiu) vartotojų pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė. Palyginti su 2020 m. gruodžiu, gyventojai šiek tiek blogiau vertino namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėn., namų ūkio finansinės ir šalies ekonominės padėties perspektyvas, tačiau didesniems pirkiniams per ateinančius 12 mėn. ketino išleisti daugiau.

Gruodžio mėnesio apklausos rezultatai rodo, kad per praėjusius 12 mėn. pajamos padidėjo 14% namų ūkių, 69% iš esmės nepasikeitė, o 15% namų ūkių pajamos sumažėjo. Trečdalis gyventojų, kurių namų ūkio pajamos padidėjo, nurodė, kad pajamos padidėjo dėl pailgėjusio darbo laiko, padidėjusio darbo krūvio, dėl kitų priežasčių padidėjusio darbo užmokesčio tame pačiame darbe, įskaitant savarankišką darbą, 32% – dėl darbo rezultatų, kompetencijų vertinimo ar darbo užmokesčio indeksavimo, 18% – dėl padidėjusių socialinių išmokų, 15% – dėl įsidarbinimo ar darbo pakeitimo.