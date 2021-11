Ekonomistai: perkamosios galios augimas gali sulëtëti 

Nors ekonominės prognozės ir palankios, visgi infliacija ir didėsiančios išlaidos komunaliniams patarnavimams greičiausiai kitąmet apribos vartotojų perkamosios galios augimą. Be to, naujos viruso atmainos gali padidinti jo plitimą ir pavojingumą, o tai neigiamai paveiktų gyventojų lūkesčius bei paklausą. Negana to, trikdžiai tiekimo grandinėse gali toliau riboti pasiūlos galimybes, prisidėti prie kainų augimo, reziumuoja ekspertai.