„Aprangos“ EBITDA per 9 mėn. padidėjo 8,5%

„Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2021 m. sausį-rugsėjį sudarė 158,2 mln. Eur, arba 5,1% daugiau nei atitinkamu praeitų metų laikotarpiu ir 9,8% mažiau nei atitinkamu 2019 metų laikotarpiu.

Dėl epideminės koronavirusinės infekcijos parduotuvės galėjo veikti su pertrūkiais, laikini parduotuvių uždarymai darė įtaką grupės generuojamai apyvartai, uždirbtam pelnui bei atitinkamai – finansiniams rodikliams, per „Nasdaq“ biržą skelbdama savo rezulatus pranešė bendrovė.

Grupės neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per šių metų 9 mėnesius sudarė 8,2 mln. Eur. Per 2020 m. 9 mėnesius konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą sudarė 5,4 mln. Eur, o per 2019 m. 9 mėnesius – 7,3 mln. Eur.

Grupės EBITDA per 2021 m. devynis mėnesius sudarė 23,2 mln. Eur ir, palyginti su atitinkamu 2020 m. laikotarpiu, padidėjo 8,5%.

Rugsėjį „Aprangos“ grupė valdė 172 parduotuvių tinklą (101 Lietuvoje, 46 Latvijoje ir 25 Estijoje), kurių bendras plotas sudaro 91.900 kv. m. Palyginti su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, parduotuvių plotas sumažėjo 1,7%. Spalį grupė atidarė parduotuvę Vilniuje šalia Vakarinio miesto aplinkkelio atidarytame daugiau nei 73.000 kv. m ploto „Vilnius Outlet“ – didžiausiame išparduotuvių centre Šiaurės Europoje.