Šiuo metu Lietuvoje 16-a nuosavų ir frančizės pagrindu valdomų aktyvaus laisvalaikio prekės ženklo „Audimas“ parduotuvių turinčios bendrovės prekybos rezultatai fizinėse parduotuvėse pasiekė ikipandeminį lygį. Bendrovė per artimiausius kelerius metus planuoja visas parduotuves atnaujinti, be to, tikimasi daugiau gaminių eksportuoti.