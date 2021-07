Greito pristatymo paslaugų poreikis auga kaip ant mielių

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Per pirmus keturis 2021 m. mėnesius įvairūs rizikos kapitalo fondai investavo apie 1,8 mlrd. Eur į maisto prekių pristatymo startuolius.

„Tai sudaro 70% visų investicijų į maisto technologijų rinką Europoje. Skaičiuojama, kad pasaulinė virtualių maisto prekių pristatymo paslaugų rinka paaugs daugiau nei 630 mlrd. USD per 2020–2024 m. laikotarpį“, – VŽ teigia Tomas Kemtys, rizikos kapitalo fondo „Contrarian Ventures“ partneris.

Pasak jo, Europoje jau tampa įprasta užsakytas maisto prekes gauti per 10 minučių.

„Tai lemia vis dinamiškesnis žmonių gyvenimo būdas ir atitinkamai kintantys vartojimo bei pirkimo įpročiai. Pandemija pagreitino visus procesus, kartu atsirado didesnis poreikis ne vien apsipirkti internetu, bet būtent greitai apsipirkti“, – pabrėžia T. Kemtys.

Į greito pristatymo paslaugą besiorientuojantis startuolis „LastMile“ Lietuvoje taip pat auga nemenkais tempais.

Dešimties žmonių kolektyvą vienijančios bendrovės pardavimai per 2020 m. pasiekė 3,13 mln. Eur (2019 m. buvo bemaž 91.000 Eur). Didžiąją pajamų dalį sudaro „LastMile“ bendradarbiavimas su prekybos tinklu „Iki“.

VŽ primena, kad neseniai buvo paskelbta, kad „Iki“ iš „Contrarian Ventures“ valdomo „Ignitis inovacijų fondo“, taip pat steigėjų ir darbuotojų perka mažmeninės prekybos interneto platformos „LastMile“ 67% akcijų paketą. Likusios akcijos lieka startuolio įkūrėjų rankose.

Sandoriui užbaigti šalys dar turi gauti Konkurencijos tarybos leidimą. Plačiau skaitykite čia.

Rinkoje karšta

Pasak Tado Norušaičio, „LastMile“ direktoriaus ir bendraįkūrėjo, konkurencija maisto pristatymo segmente stipriai auga.

„Kaip konkurentus matome ir maisto pristatymo platformas „Wolt“, „Bolt“, kurios neslepia savo planų ir kalba tiek apie vadinamųjų specializuotų, tamsiųjų parduotuvių (angl. „dark store“) kūrimą, tiek ir apie žengimą į prekybą, maisto prekių pristatymą, tad artimiausiais metais bus karšta“, – neabejoja T. Norušaitis.

Pavyzdžiui, „Wolt“ neseniai paskelbė apie bendradarbiavimą su „Rimi“, siūlant tam tikrą, siauresnį asortimentą, tačiau greitą pristatymą.

„Tai yra sritis, kur konkurencija tik stiprės, tačiau nišų ir potencialo yra, klausimas, kiek mes sugebėsime atsiriekti tos rinkos. Be to, ir mes patys nuo pernai liepos startavome su savo „dark store“, kurioje turime per 20.000 skirtingų prekių asortimentą ir jas galime per valandą pristatyti klientams penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose“, – pernelyg nedetalizuodamas, kur veikia jų „dark store“, kalba T. Norušaitis. Plačiau skaitykite čia.

