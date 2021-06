Konkurencija auga: prisijungia „Zalando“

Lisa Miczaika, 20-yje šalių veikiančios „Zalando“ viceprezidentė Centrinei Europai.Įmonės nuotr.

Viena iš e. komercijos lyderių Europoje, savo platformoje siūlanti įvairių prekės ženklų mados ir stiliaus prekių, Vokietijos bendrovė „Zalando“ pradėjo veiklą Lietuvoje. Plėtros į Baltijos šalis strategijoje mūsų šalis pasirinkta pirmąja. Beje, pirmiausia į Lietuvą plėtėsi ir kita Vokietijos mados prekių platforma „About You“.

„Zalando“, kaip ir konkurentė „About You“, siekia tapti pagrindiniu mados prekių pasirinkimu Europos vartotojams. Visgi konkurencija e. erdvėje tampa vis aršesnė, juolab kad platformos iš esmės siūlo panašių, populiariausių prekės ženklų prekes. „Zalando“ asortimente – tūkstančių skirtingų mados namų ir dizainerių prekių, nuo „Topshop“ iki „Marc Jacobs“ ar „Hugo Boss“.

„Džiaugiamės galėdami jums atverti „Zalando“ pasaulį. Norime, kad mūsų klientai Lietuvoje galėtų apsipirkti kuo patogiau ir rinktis geriausių mados prekių ženklų gaminius. Siekiame tapti pirmuoju vartotojų pasirinkimu“, – sako Lisa Miczaika, 20-yje šalių veikiančios „Zalando“ viceprezidentė Centrinei Europai.

Trečiadienį vykusioje spaudos spaudos konferencijoje ji teigė, kad 2022 m. tikimasi apimti 25 šalis. 2025 m. tikslas yra pasiekti 5% Europos drabužių prekybos rinkos.

Paklausta, kuo „Zalando“ skiriasi nuo „About You“, pašnekovė akcentavo, kad siekiama pasiūlyti didžiausią asortimentą ir suasmeniname patirtį lokalioje rinkoje.

Lietuvoje matome, kad mūsų prekės ženklas yra gerai žinomas, panašiai yra ir Slovakijoje, šiek tiek daugiau rinkodaros veiksmų teks imtis Slovėnijoje.

nuotrauka::1nocrop

L. Miczaika VŽ teigė, kad prekes į Lietuvą planuojama pristatyti iš Lenkijoje turimų sandėlių.

„Zalando“, startuodama Lietuvoje, bendradarbiauja su „Itella“, užsakytas prekes atsiimti bus galima viename iš 200 „Itellos“ paštomatų. Taip pat žadamos patogios pristatymo, mokėjimo ir prekių grąžinimo galimybės.

Lietuvos pirkėjams „Zalando“ siūlo nemokamą prekių pristatymą ir grąžinimą per 30 dienų nuo įsigijimo, o drabužius matuotis namuose. Į visus e. platformos klientų klausimus prieš įsigyjant prekes ir jas jau įsigijus bus atsakoma lietuviškai.

Nepaisant to, kurį būdą klientai pasirinks, – prekes atsiimti paštomate ar kurjeriui pristačius į namus, – siuntos atkeliaus per 2-5 dienas, už jas bus siūloma atsiskaityti grynaisiais pristatymo metu, banko pavedimu per „Trustly“ sistemą, kredito, debeto kortele arba naudojantis „Paypal“.

„Zalando“ investuotojams pateiktoje ataskaitoje teigiama, kad 2021 m. pirmąjį ketvirtį platformoje apsilankyta 1,708 mlrd. kartų, 50% daugiau negu 2020 m. tuo pačiu metu. Aktyvių vartotojų skaičius lyginamuoju laikotarpiu išaugo 31%: nuo 32 mln. iki 42 mln.

Plačiau skaitykite VŽ PREMIUM straipsnį.

2020 m. atidarytas „Zalando“ prekių paskirstymo centras Lodzėje, Lenkijoje. Įmonės nuotr.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Prekyba“