Mažmenininkų apyvarta balandį, palyginti su kovu, ūgtelėjo 3,7% 

Per balandį, sušvelninus COVID-19 karantino sąlygas, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta išaugo 3,7%, maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta – 13,3%, skelbia Statistikos departamentas.

Išankstiniais duomenimis, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) 2021 m. balandį sudarė 1,18 mlrd. Eur to meto kainomis ir, palyginti su 2021 m. kovu pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis padidėjo 3,7%.

Per mėnesį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis padidėjo 0,4%, ne maisto prekėmis prekiaujančių – 6,3%, automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta – 4%.

2021 m. balandį, palyginti su 2020 m. balandžiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) palyginamosiomis kainomis padidėjo 35,7%. Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis padidėjo 10,9%, ne maisto prekėmis prekiaujančių – 63,8%, automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta – 38,6%. Pernai palyginamuoju metu šalyje buvo įvestas karantinas, buvo ribojama prekyba ir socialiniai kontaktai.

