Prekybos centrai siūlo testuoti darbuotojus, atskirti srautus 

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Vis dar negalintys veikti ir leidimo atsidaryti laukiantys didieji prekybos centrai siūlo priemones, kaip jie galėtų dirbti saugiai. Jų atstovai siūlo kiekvieną savaitę testuoti darbuotojus bei atskirti lankytojų srautus.

Pasak Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) prezidento Mindaugo Statulevičiaus, nebėra priežasčių, kodėl prekyba uždarose patalpose turėtų būti uždaryta.

„Mūsų nuomone, kuo platesnis ratas, kuo daugiau parduotuvių, kuriose yra galima prekyba, tai yra epidemiologiškai saugiau, nes tai skaido srautą lankytojų, kurie gali pasirinkti, kur jiems atvykti, tai iš dalies riboja ir judumą mieste – kuo Vyriausybė abejoja, kad prekybai atsidarius labai suaktyvėtų judumas mieste“, – spaudos konferencijoje pirmadienį sakė M. Statulevičius.

„Atėjus pavasariui jis jau yra aktyvus, o žmonės turėtų galimybę arčiau namų ateiti ir apsipirkti, jiems nereikėtų per visą miestą važinėti“, – pridūrė jis.

Pasak M. Statulevičiaus, siūloma savanoriškai kas savaitę testuoti visus prekybos centrų darbuotojus prieš jiems atvykstant į darbą.

„Nuomininkų darbuotojai turėtų atlikti testus prieš pirmą atėjimą dirbti, be abejo, serologinius antikūnų testus, o po to kas savaitę reguliarius testus, ir taip užtikrinti, kad veikla būtų maksimaliai saugi“, – sakė asociacijos vadovas.

Anot jo, testavimas galėtų vykti privačiose klinikose arba būtų įrengtos patalpos prekybos centruose.

Be kita ko, M. Statulevičius teigė, jog prekybos centrai gali nesunkiai riboti lankytojų srautus, nes automatinė sistema nuolat fiksuoja, kiek yra lankytojų. Be to, siūloma lankytojų srautus nukreipti ratu.

„Siūlome, kad srautai būtų atskirti, kur tai galima, prekybos centruose jie būtų vykdomi viena kryptimi, kur platesni praėjimai, jie būtų atskirti kryptimis, kad jos nesusikirstų, eismas vyktų ratu“, – teigė jis.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.