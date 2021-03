Prekybininkai prašo leisti atnaujinti darbą iki 3.000 kv. m parduotuvėms   

Rūta Vainienė, LPĮA vykdomoji direktorė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos prekybos įmonių asociacija kreipėsi į Vyriausybę, prašydama leisti dirbti įėjimą iš lauko turinčioms parduotuvėms, kurių plotas neviršija 3.000 kv. m. Jei tokia galimybė bus sudaryta, prekybininkai įsipareigoja ne rečiau kaip kas dvi savaites testuoti visus savo darbuotojus ir imtis griežčiausių saugumo priemonių.

Asociacijos vadovės Rūtos Vainienės teigimu, tai leistų ir sumažinti naštą valstybės biudžetui, ir išplėsti gyventojų testavimo apimtis.

„Lietuvos prekybos sektorius yra vienas didžiausių mokesčių mokėtojų ir darbdavių – sektoriuje dirba apie 110.000 darbuotojų, reikšminga jų dalis šiuo metu yra išleista į prastovas. Tiek prastovose esančių darbuotojų darbo užmokesčio kompensavimo priemonės, tiek kitos valstybės pagalbos priemonės verslui yra nemenka našta valstybės biudžetui. Be to, šiuo metu taikomos ir ketinamos taikyti subsidijos yra per mažos, kad, užsitęsus apribojimams, apsaugotų dalį prekybos įmonių nuo bankroto“, – sakė R. Vainienė.

Prekybininkai įsitikinę, kad dabartinė epidemiologinė situacija jau leidžia atidaryti didesnes parduotuves, tačiau sutinka, kad būtina laikytis visų saugumo priemonių – užtikrinti bent 30 kv. m vienam lankytojui, aktyviai valdyti srautus, nuolatos vėdinti ir dezinfekuoti patalpas, suteikti darbuotojams priemones, skirtas saugumui užtikrinti.

„Vyriausybė nuolatos kalba, kad reikia padidinti testavimo apimtis, o mes sutinkame prisidėti. Jeigu tik bus leista atsidaryti, prekybininkai sutinka sudaryti nuolatines sutartis su sveikatos priežiūros įstaigomis ir ne rečiau kaip kas dvi savaites savo lėšomis testuoti kiekvieną darbuotoją dėl COVID-19“, – pažymėjo R. Vainienė.

Asociacijos vadovė pridūrė, kad užsitęsę apribojimai kelia didžiulę grėsmę prekybos sektoriui. Asociacijos atlikta apklausa parodė, kad, palyginti tuo pačių periodu prieš metus, vien 6 prekybos įmonės per mažiau nei pustrečio mėnesio negavo beveik 50 mln. Eur pajamų, sandėliuose turi įšaldytų prekių atsargų, kurių vertė siekia 27,7 mln. Eur, taip pat turėjo atleisti 435 darbuotojus.