„Barboros“ vadovas išvyko plėtoti verslo Lenkijoje, į jo vietą stoja kolega 

Andrius Jurgelevičius, naujasis „Barboros“ vadovas. Įmonės nuotr.

Didžiausia Baltijos šalyse elektroninė maisto ir kasdienių prekių parduotuvė „Barbora“ turi naują vadovą. Nuo 2019 m. įmonei vadovavusį Andrių Mikalauską keičia komercijos vadovo pareigas iki šiol ėjęs Andrius Jurgelevičius. A. Mikalauskas paskirtas vadovauti ir vystyti „Barboros“ įmonę Lenkijoje, kuri veiklą naujoje rinkoje pradėjo prieš mėnesį, praneša bendrovė.

„Barboros“ komercijai A. Jurgelevičius vadovavo pastaruosius 6 metus, įmonėje dirba nuo jos įkūrimo. Įgyvendinant plėtrą į Lenkiją, jis buvo laikinai paskirtas „Barboros“ vadovu Lenkijoje.

A. Mikalauskas lieka vadovauti įmonei „Radas“, valdančiai „Barboros“ e. parduotuves Baltijos šalyse ir Lenkijoje bei atsakingai už „Barboros“ plėtrą.

VŽ rašė, kad „Barbora“ dėl internetu maistą perkančių klientų nusprendė pakonkuruoti ir su Varšuvos prekybininkais. Iš specialios tamsiosios parduotuvės (angl. „dark store“) užsakymus vežanti prekybininkė planuoja plėtrą visuose didžiuosiuose kaimyninės šalies miestuose.

„Varšuvoje „Barbora“ žengia pirmuosius žingsnius, tačiau jau galvojame ir apie tolimesnius plėtros planus. Pagrindinį tikslą sau keliu padaryti lenkiškąją „Barborą“ pirmuoju Varšuvos, vėliau – ir kitų Lenkijos miestų gyventojų pasirinkimu apsiperkant internetu. Tą sėkmingai pasiekėme Baltijos šalyse, tikiu, kad ir Lenkijoje mūsų verslo modelis pasiteisins ir vis daugiau jos gyventojų atras ir įvertins aukštą paslaugos kokybę ir geriausią klientų apsipirkimo patirtį“, – sako A. Mikalauskas, UAB „Radas“ direktorius.

Praėjusiais metais „Barbora“ augo sparčiai – per pirmą metų pusmetį pasiekė visą 2019 m. apyvartą, kuri siekė 50 mln. Eur. Pirmojo karantino metu Baltijos šalių regionuose atidarytos 95 prekių atsiėmimo stotelės „Barbora Express“. Be to, atidaryti 7 nauji prekių surinkimo centrai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, daugiau nei du kartus padidinta komanda, o šių metų pradžioje įžengta į naują rinką – Lenkiją.