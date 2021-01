Elektroninė prekyba: kiek kainuoja mokėjimų surinkimas?

Lietuvoje po truputi kelią skinasi mokėjimo inicijavimo paslauga. Tai – vienas iš būdų elektroninės prekybos verslams rinkti mokėjimus iš el. parduotuvėse perkančių klientų. Kas tai per paslauga ir kaip ji veikia?

Mokėjimo inicijavimo paslauga Lietuvoje atsirado 2018 m. antroje pusėje, įsigaliojus naujai Mokėjimų įstatymo redakcijai. Ji skirta tam pačiam tikslui, kaip ir jau gerokai seniau rinkoje veikianti „Bank Link“ – atsiskaityti už perkama prekę ar paslaugą internetu.

„Nors abi paslaugos yra ganėtinai panašios ir atlieka tą pačią funkciją, tačiau turi ir savų niuansų, kurie aktualūs tiek el. parduotuvės savininkams, tiek ir jos pirkėjams. Vienu metu el. svetainėje abu mokėjimų surinkimo būdai veikti negali, verslininkai turi pasirinkti vieną iš jų, taigi pravartu žinoti esminius šių paslaugų skirtumus“, – sako Eugenijus Toleikis, elektroninių verslų mokėjimų apdorojimo bendrovės „Make Commerce“ vadovas Lietuvai. Bendrovė, priklausanti Estijos „Omniva“ grupei ir bankui „Inbank“, Lietuvoje veiklą pradėjo prieš pusantrų metų ir išsiskiria tuo, kad el. prekybos verslams teikia mokėjimų surinkimo paslaugas abiem minėtais būdais.

Paslauga – pigesnė, pirkėjo kelias – ilgesnis

Mokėjimo inicijavimas – mokėjimo būdas, kai mokėtojas, norėdamas atsiskaityti internetu, mokėjimų apdorojimo tarpininkui suteikia leidimą prisijungti prie savo banko sąskaitos per internetinę bankininkystę, o tarpininkas mokėtojo vardu suformuoja pavedimą ir jį atlieka. Nuo „Bank Link“ paslaugos ji skiriasi tuo, kad pirmosios mokėjimo ruošinį formuoja pats bankas, o mokėjimo inicijavimo atveju tuo pasirūpina tarpininkas. Abiem atvejais mokėtojas patvirtina operaciją kodų generatoriumi ar SmartId programėle.

E. Toleikio teigimu, maždaug 60 proc. „Make Commerce“ verslo klientų mokėjimus iš savo pirkėjų jau renka pasitelkę mokėjimo inicijavimą, likusieji ir toliau naudoja „Bank Link.“ Kas lemia tokį ganėtinai naujos paslaugos populiarumą?

„Mokėjimo inicijavimas el. parduotuvėms kainuoja ženkliai pigiau, nei „Bank Link.“ Verslas mokėjimų tarpininkui moka komisinį mokestį už jo paslaugas, kurį mokėjimų surinkimo būdą bepasirinktų. „Bank Link“ atveju mes, kaip tarpininkai, tik techniškai nukreipiame mokėtoją iki jo pasirinkto banko, o pavedimą suformuoja pats bankas. Taigi mes, savo ruožtu, mokame komisinį mokestį bankui. Tuo tarpu mokėjimo inicijavimo paslauga reiškia, kad pavedimą kliento vardu suformuojame mes patys, tad paslaugos teikimo kaštai – gerokai mažesni“, – aiškina mokėjimų apdorojimo specialistas.

Pasirinkusieji mokėjimo inicijavimo paslaugą tarpininkams moka 0,5-1,5 proc. komisinį mokestį nuo apdoroto mokėjimo sumos. Įkainiai už „Bank Link“ paslaugą siekia maždaug 2-2,5 proc. Nors skirtumas, atrodytų, nedidelis, tačiau el. parduotuvei, per mėnesį prekiaujančiai už 100 000 Eur, už mokėjimų apdorojimą sumokama komisinio mokesčio suma priklausomai nuo pasirinkto būdo gali skirtis net keletu tūkstančių eurų.

Tiesa, E. Toleikis pastebi, kad kartais įmonei perėjus prie mokėjimo inicijavimo paslaugos, el. parduotuvės pardavimai sumažėja. Taip nutinka dėl to, kad kliento kelias iki mokėjimo užbaigimo yra ilgesnis, o tai gali turėti įtakos sėkmingam jo užbaigimui. Be to, „Make Commerce“ vadovo Lietuvai teigimu, daliai vartotojų gali būti nepriimtina, kad reikia duoti sutikimą tarpininko įmonei, inicijuosiančiai mokėjimą jo vardu. Tad atsiskaitymas per tarpininką jiems gali pasirodyti ne toks saugus, nors taip tikrai nėra: šią paslaugą gali teikti tik licenciją turintys mokėjimo paslaugų teikėjai, kurie jungdamiesi prie banko visada nurodo savo tapatybę ir neturi prieigos prie kitų asmens duomenų, nebūtinų paslaugoms teikti.

„Kai kuriais atvejais, pradėjus naudoti mokėjimo inicijavimo paslaugą vietoje „Bank Link“, sėkmingų apmokėjimų procentas gali nukristi apie 10- 15%. Tad nors el. parduotuvė moka mažesnius komisinius, tikėtina, kad praranda dalį pardavimų. Tad reikia gerai pasverti, ar mažesni komisiniai amortizuos dėl kritusių pardavimų prarastas pajamas“, – atkreipia dėmesį E. Toleikis.

Dvigubas privalumas

Dauguma po 2018 m. įsikūrusių fintech įmonių, teikiančių mokėjimo tarpininko paslaugas, dirba tik su mokėjimo inicijavimo paslauga. Visgi ši kol kas yra ganėtinai nauja, tad vis dar pasitaiko įvairių techninių nesklandumų, ir tai dar vienas minusas mokėjimo inicijavimo nenaudai.

„Make Commerce“ duomenimis, populiariausiu atsiskaitymo būdu Lietuvos elektroninėse parduotuvėse kol kas išlieka „Bank Link“ paslauga, leidžianti pirkėjams greitai ir patogiai atlikti mokėjimą už užsakytas prekes. Įsidėjęs prekes į krepšelį, pirkėjas pasirenka reikiamą banką ir yra nukreipiamas į šio banko elektroninės bankininkystės sistemą. Joje jau randą suformuotą mokėjimo už prekes nurodymą, kurį tereikia patvirtinti. Toks mokėjimas užtrunka vos keliasdešimt sekundžių – 2-3 kartus trumpiau nei mokėjimo inicijavimo atveju.

„Mokėjimo inicijavimo paslauga jau veikia, tačiau bankai ją vis dar tobulina, tad kartais susiduriama su techniniais sutrikimais banko sistemoje. Jeigu tarpininkas, teikiantis mokėjimų surinkimo paslaugą el. parduotuvei, neturi galimybės atsiradus trikdžiams perjungti mokėjimų rinkimo režimo į „Bank Link“ (nes paprasčiausiai neteikia šios paslaugos), tuomet kurį laiką el. parduotuvėje neįmanoma įsigyti prekių“, – dėsto „Make Commerce“ vadovas Lietuvai.

„Make Commerce“ savo klientams suteikia galimybę rinkti mokėjimus ne tik mokėjimo inicijavimo ir „Bank Link“ būdu, bet ir naudojant banko korteles „Visa“ bei „Mastercard“. Tai itin patogu el. parduotuvės pirkėjams, besinaudojantiems „Revolut“, n26, „Monese“ ar panašiomis fintech paslaugomis.