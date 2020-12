„Iki“ administracijos darbuotojai prieš šventes dirbs parduotuvėse

Padėti kolegoms parduotuvėse jungiasi ir Vaida Budrienė, „Iki“ komunikacijos vadovė. „Facebook“ nuotr.

Prieš šventes prie „Iki“ parduotuvių darbuotojų komandos jungiasi administracija.

„Kalėdinis laikotarpis yra pats intensyviausias laikas, kuomet darbų apimtys parduotuvėse reikšmingai išauga, todėl pagalba ir solidarumas su kolegomis šiuo metu yra labai svarbūs. Esame vieninga komanda ir siekiame bendrų tikslų, todėl administracijos kolegos į pagalbą darbuotojams jungiasi jau ne vienerius metus“, – išplatintame pranešime teigia Nijolė Kvietkauskaitė, prekybos tinklą „Iki“ valdančios bendrovės „Palink“ generalinė direktorė.

Pasak jos, šiemet, karantino akivaizdoje, ši pagalba dar vertingesnė ir reikalingesnė. Administracijos darbuotojai prisideda prie kasdienių užduočių atlikimo parduotuvių salėse ir sandėliuose, kaip bet kuris kitas parduotuvės darbuotojas.

Pasak N. Kvietkauskaitės, tai suteikia vieningumo jausmą, taip pat tai puiki proga parodyti darbuotojams, kaip administracija vertina jų darbą ir kasdienį indėlį, ypač dabar, šiuo pandemijos laiku.

Svarbiausia – solidarumas

Prie darbo parduotuvėje per šventes prisijungia ir Lina Muižienė, prekybos tinklo „Iki“ vykdančioji direktorė. Anot jos, padėti parduotuvių darbuotojams šiuo nelengvu metu yra privaloma.

„Mes dirbame mažmeninėje prekyboje, parduotuvės yra visų mūsų darbo galutinė stotelė. Tai mūsų priešakinės linijos, todėl per didžiąsias metų šventes prisidėti prie jų darbo yra mūsų visų pareiga. Be to, tai puiki galimybė kiekvienam administracijos darbuotojui tiesiogiai bent kelis kartus per metus pamatyti, kaip iš tiesų vyksta procesai ir darbai parduotuvėje. Tikiu, kad tokiu būdu galima parsivežti nemažai idėjų ką reikėtų patobulinti“, – pažymi L. Muižienė.

Pirmąją Kalėdų dieną „Iki“ tinklo parduotuvės nedirbs, o per Kūčias, antrąją Kalėdų dieną ir Naujųjų metų išvakarėse dirbs trumpiau.