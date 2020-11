„Rimi“ į penkis prekių atsiėmimo punktus investuoja 100.000 Eur 

Įmonės nuotr.

Prekybos tinklo „Rimi“ e. parduotuvės „Rimi.lt“ prekių atsiėmimo tinklą papildė du nauji punktai, kuriuose pirkėjai įsigytas prekes gali atsiimti neišlipdami iš automobilio. Praėjusią savaitę „Rimi Drive“ atsiėmimo punktas įrengtas pirkinių ir pramogų centre „Panorama“, šiandien dar vienas atidaromas Vilniuje, Kedrų gatvėje, prie veikiančio „Rimi“ prekybos centro.

Be to, atnaujinta ir „Rimi.lt“ mobilioji programėlė. Dabar ją telefone įsidiegę pirkėjai gali matyti, kai jų pirkiniai jau yra paruošti atsiėmimui, o jų atvykę – vienu paspaudimu apie tai informuoti parduotuvės personalą, kuris įsigytas prekes pristatys be tiesioginio kontakto.

„Lietuvoje e. prekyba yra tiesiogiai tapatinama su prekių pristatymu į namus. O užsienio šalyse, Skandinavijoje, D. Britanijoje apsiperkantys internetu šį būdą renkasi ir dėl to, jog turi galimybę prekių atvykti atsiimti jiems patogiu metu, nevaikščiodami po parduotuvę. Šiuo prekių atsiėmimo būdu, palyginti su Lietuva, daugiau pirkėjų naudojasi ir Latvijoje bei Estijoje, kuriose taip pat veikia „Rimi“ tinklo e. parduotuvės“, – sako Vaidas Lukoševičius, „Rimi Lietuva“ e. komercijos formato direktorius.

Pasak jo, Lietuvoje šiuo metu taip atsiimti e. parduotuvėje įsigytas prekes renkasi beveik kas dešimtas pirkėjas ir nuo „Rimi.lt“ atidarymo kovo mėnesį jų dalis tarp visų e. parduotuvės pirkėjų auga.

„Jei vasarą prekių atsiėmimą tam skirtuose punktuose daugiausia rinkosi iš miesto poilsiui į gamtą vykstantys ar į namus grįžtantys pirkėjai, jau rugsėjį ir ypač spalį matėme, kad šiuo prekių atsiėmimo būdu naudojasi vis daugiau pirkėjų, nusprendusių apsipirkti internetu ir taip išvengti papildomų tiesioginių kontaktų,“ – sako V. Lukoševičius.

Jo teigimu, š.m. spalį „Rimi.lt“ sulaukė apie 50% daugiau pirkėjų nei rugsėjo mėnesį.

Šiuo metu „Rimi Drive“ prekių atsiėmimo punktai veikia Vilniaus PC „Panorama“ bei „Rimi“ parduotuvėje Kedrų g., Kaune – PC „Mega“ bei PC „Savas“, Klaipėdoje – PC „Taikos 64“ ir „Molas“, Šiauliuose – PC „Saulės miestas“ ir Šiaulių Dainų rajone esančioje „Rimi“ parduotuvėje. Iki metų pabaigos juos papildys dar penki „Rimi Drive“ prekių atsiėmimo punktai skirtinguose šalies miestuose. Su šią savaitę atidaromais punktais iš viso į jų įrengimą „Rimi Lietuva“ investuos apie 100.000 Eur.