Vartotojų pasitikėjimo rodiklis spalį padidėjo 1 proc. punktu

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2020 m. spalį buvo 1 ir, palyginti su rugsėju, padidėjo 1 proc. punktu, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Palyginti su rugsėju, gyventojai šiek tiek geriau vertino namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėn., namų ūkio finansinės ir šalies ekonominės padėties perspektyvas, tačiau didesniems pirkiniams ketino išleisti mažiau.

Vertinant namų ūkio finansinės padėties perspektyvas per ateinančius 12 mėn., kas ketvirtas gyventojas (25%) tikėjosi, kad jo namų ūkio finansinė padėtis gerės, 11% manė, kad ji blogės.

Spalį, palyginti su rugsėju, gyventojai šiek tiek optimistiškiau vertino šalies ekonominės padėties perspektyvas: 25% nurodė, kad padėtis gerės, 29% – kad blogės.

Spalį, kaip ir rugsėjį, 24% gyventojų nurodė, kad per artimiausius 12 mėn. tokiems pirkiniams, kaip baldai ar buitinė technika, ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 19% – mažiau (rugsėjį – 17%).

Miestas ir kaimas

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime spalį skyrėsi 1 proc. punktu: mieste jis buvo 0, kaime – plius 1. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 proc. punktu, o kaime – tiek pat sumažėjo.

Miesto gyventojai šiek tiek geriau vertino namų ūkio finansinės ir šalies ekonominės padėties perspektyvas, bet didesniems pirkiniams ketino išleisti mažiau. Miesto gyventojų nuomonės apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėn. vertinimo balansas nepasikeitė.

Per metus (2020 m. spalį, palyginti su 2019 m. spaliu) vartotojų pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė.