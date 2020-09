Mums nebereikia tiek parduotuvių ir tai nebūtinai yra blogai

Tolga Akmen (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Pandemija ir su ja atėjęs dar vienas priminimas apie mūsų egzistavimo trapumą, šiame besaikio vartojimo pasaulyje, padidino tvaraus vartojimo ir gyvenimo būdo šalininkų gretas. Tai, kaip ir bet kokie kiti pokyčiai, uždega raudoną lemputę kai kuriems rinkos senbuviams, bet drauge atveria naujų galimybių ateities verslams.

Visokių krizių buvo, skirtingų iššūkių jos sukėlė verslams, bet šiais metais atsirado rūpesčių, kokių joks guru nebuvo prognozavęs. Kalbant apie prekybininkus, jiems reikėjo sugebėti išlikti po beveik 14 savaičių trukusio karantino, kurio metu iš pradžių ne pirmo būtinumo prekių parduotuvės buvo visai uždarytos, o vėliau dirbo su tam tikrais ribojimais.

Pasižvalgius pagrindiniuose prekybos centruose ir prekybinėse didmiesčių gatvėse, matyti, kad nemažai daliai parduotuvių, ypač smulkesniems verslams, tai buvo per ilgas laikotarpis. Jiems neužteko nei e. prekybos, į kurią daugelis persiorientavo, nei kompensacijų, kurios arba buvo per mažos, arba sąskaitas pasiekė per vėlai. Ir tai yra globali tendencija. Billo Grimsey 2020 m. liepą išleista prekybos apžvalga „Build Back Better“, kurioje susisteminti įvairūs aktualūs duomenys, teigiama, kad 52% prekybos ir apgyvendinimo verslų turi didelę riziką patirti nesėkmę – ši prielaida pateikta netgi įvertinus jų finansinę padėtį dar iki COVID-19.

Kovą, daugėjant žinių apie pasaulyje siautėjantį naują virusą, valdžios žingsniai atrodė savalaikiai. Gal tai apsaugojo Lietuvą nuo skausmingesnio koronaviruso poveikio, bet galima diskutuoti, ar visos vėliau atsiradusios priemonės, tiesiogiai varžiusios verslus, buvo reikalingos, nes daliai prekybininkų jos atrodo perteklinės.

Tos 14-a savaičių buvo lemtingos prekių ženklams, kurie jau ir taip darėsi „vakarykščiai“. Pandemija paspartino visus procesus, atsirado vietos naujiems, kitokiems produktams, kitokiai apsipirkimo patirčiai, virtualiems kanalams. Štai ir Kate Ancketill, futuristė, daugiau nei 30 didžiausių prekių ženklų inovacijų partnerė, lankydamasi „Verslo žinių“ organizuojamame prekybos festivalyje RETAIL, akcentavo, kad prekybos sektoriuje vyksta milžiniški pokyčiai, juos prasidėjusi pandemija paspartino, nes tendencijos, keičiančios prekybą, jau buvo prasidėjusius dar iki COVID-19.

Mes žinome, kad geriausi verslai rūpinasi ne tik tuo, ko reikia jų klientams šiandien, bet mąsto ir apie tai, kokie vartotojai bus ateityje, ką jie pirks. Bendrovės, kurios geba ne tik stebėti bei suprasti besikeičiantį vartotoją, bet gali daryti įtaką tam, koks jis bus ateityje, turi dar daugiau šansų būti tarp laimėtojų.

Didysis pokytis yra vartotojų segmentacijoje ir jį aiškiai atspindi JAV Nacionalinės prekybos federacijos atliktas tyrimas, kuris rodo, kad pasaulis dabar dalijasi į dvi beveik lygias dalis. 81% pirkėjų priklauso vienai iš dviejų grupių: vertės ieškančių pirkėjų (41%), kuriems svarbi produkto kaina, apsipirkimo patogumas ir paprastumas, ir tikslą turinčių pirkėjų (40%), kurie yra pasiryžę pirkti kitaip, siekdami sumažinti žmonijos žalą aplinkai.

Nauji vėjai atneša saikingą vartojimą, skatina dalijimosi ekonomiką. Ir nors Lietuvoje tikrai dar niekas nesiims atidaryti prekybos centro, kuriame visos prekės siūlomos iš antrų rankų, tai Švedijoje į tokios koncepcijos NT projektus jau investuojama, išsivysčiusiose šalyse tampa madinga vartoti atsakingai.

Argi ne vis vien, kad Žemės planeta yra viena, tačiau, Europos Komisijos vertinimu, iki 2050 m. pasaulio vartojimas bus tokio masto, tarsi jos būtų trys?.. VŽ pažymi, kad pasaulį kitaip mato mūsų mažiausi bendruomenės nariai, moksleiviai, kurie, beje, irgi yra vartotojai ir apsipirkdami jau turi kitokių lūkesčių, nei jų tėvai ir seneliai.

Daiktų iš antrų rankų naudojimas yra pasaulinė tendencija ir sudaro vadinamosios naujosios ekologijos (angl. neo ecology) kultūros esmę. Naujoji ekologija yra pagrįsta idėja, kad daiktus reikia naudoti, išlaikyti keletą ciklų, nes įsigyti ir juos tiesiog išmesti yra vartotojiškos kultūros palikimas, darantis neigiamą įtaką pasaulio ekologijai plačiąja prasme.

Štai ir mūsų Vilniaus Senamiestyje po karantino surandame daiktų dalijimosi stotelę, kurioje galima palikti daiktus, kurių nebereikia ir pasiimti, jei kas krenta į akį. Šis daiktų iš antrų rankų „butikas“ nepanašus į „Humanos“ tipo parduotuves, ir kol kas turbūt galima svarstyti, kiek tokia daiktų dalijimosi veikla tvari verslo prasme, ir iš ko čia uždirbti? Bet Milda Paukštė, tekstilės atnaujinimo studijos „Denim Diaries“ įkūrėja, tikinti atsakingo vartojimo idėjomis, matyt, turi savų sumanymų.

Girdime apie naujus verslus, kurie joja ant tvarumo arkliuko, nes jaunoji karta vis mažiau nori turėti, jiems svarbiau žinoti, kad esant reikalui galės pasinaudoti daiktu ar paslauga. Dalijimasis būstu, transporto priemonėmis, įrankiais, šventiniais drabužiais ir kitais dalykais atveria naujų verslo galimybių.

Dar iki pandemijos buvo aišku, kad daiktų mums reikia mažiau, kad mes plačiau atveriame pinigines kelionėms, sportui, maistui, naujoms patirtims, bet ne daiktams, o dabar tendencija dar ryškesnė. Mums nebereikia tiek daug parduotuvių, o komercinio NT savininkams ir prekybininkams teks sugalvoti, kaip pertvarkyti visas tuščias ar pernelyg erdvias parduotuves į kažką, kas kurtų vertę verslininkui ir vartotojui.

Rimantas Perveneckas, „Aprangos“ grupės vadovas, kalba apie poreikį turėti mažiau, bet didesnių parduotuvių geriausiuose prekybos centruose ir tai yra signalas NT savininkams, kurių nuomojamos erdvės gali nebeatitikti rinkos lyderio reikalavimų. Štai „Swedbank“ ekonomistai prognozuoja, kad „Aprangos“ tinklas iki 2022 m. optimizuos parduotuvių tinklą iki 177 ir apie 15–20% sumažins nuomos kainą (vienam kv. metrui).

Prekybininkai regi, kaip greitai keičiasi pasaulis, o egzistuojantis prekybos modelis turi vis daugiau trūkumų, visgi tai, kas atsitiko per pandemiją, būtų vis tiek įvykę – visos iki šiol buvusios tendencijos įgavo milžinišką pagreitį.

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) - redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai nenurodant konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems leidinio redakciniams straipsniams apimtis, glaustas minčių dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės retorikos elementai. Įprasta pateikti išvadas, apibendrinimus, atspindinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos enciklopedija