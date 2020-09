„Walmart“ pranešė esanti pasirengusi pasiūlyti su „Amazon Prime“ konkuruojančią paslaugą 

Brendano McDermido („Reuters“) nuotr.

„Walmart“ rugsėjo mėnesį savo klientams pasiūlys naują narystės paslaugą, kuria bendrovė siekia konkuruoti su „Amazon Prime“.

Paslauga, vadinama „Walmart+“, klientams kainuos 98 USD per metus, arba 12,95 USD per mėnesį, o klubo nariai galės rinktis iš 160.000 prekių, kurios bus pristatytos į namus tą pačią dieną, gauti nuolaidą degalams tam tikrose degalinėse ir galimybę apmokėti pirkinius „Walmart“ parduotuvėse nelaukiant kasoje.

Visgi „Walmart“ dar laukia ilgas kelias, kol bendrovė įstengs pasivyti „Amazon Prime“. 2005 metais pradėta kurti paslauga „Prime“ turi daugiau nei 150 mln. klientų, kurie moka 119 USD per metus, arba 12,99 USD per mėnesį, už greitesnį užsakymų pristatymą ir kitas privilegijas, tokias kaip nuolaidos prekybos centruose „Amazon Whole Foods“ ir prieigą prie „Amazon“ internetinės televizijos svetainės.

Nors „Walmart“ pardavimai internete sparčiai auga, ypač pandemijos metu, visgi didžiausia pasaulio mažmenininkė internete vis dar smarkiai atsilieka nuo „Amazon“. Manoma, kad šiais metais „Walmart“ turės 6% visų internetinių pardavimų JAV, tuo metu „Amazon“ dalis sieka 38%, teigia rinkos tyrimų įmonė „eMarketer“.

Praėjusią savaitę „Walmart“ pranešė besidominti galimybe kartu su „Microsoft“ įsigyti Kinijos vaizdo įrašų platformos „TikTok“ padalinį Jungtinėse Valstijose. Analitikų teigimu, ši platforma galėtų tapti būdu „Walmart“ išplėsti internetinės prekybos verslą ir pasiekti milijonus jaunų pirkėjų.

Kalbant apie paslaugą „Walmart +“, klubo nariams bus pasiūlytas nemokamas pristatymas tuo atveju, jeigu bendra jų pirkinių internete vertė sieks na mažiau kaip 35 USD. Visgi maisto prekės, žaislai ir namų apyvokos daiktai, tokie kaip tualetinis popierius ir muilas, galės būti pristatomi ir tą pačią dieną.

Klubo nariams bus teikiama iki 5 centų nuolaida už galoną benzino „Murphy“ degalinėse arba 2.000 „Walmart“ prekybos vietų, kuriose prekiaujama degalais. Bendrovė teigė dedanti pastangas į savo sąrašą įtraukti daugiau degalinių tinklų.

Arkanzaso valstijos Bentonvilio mieste įsikūrusi bendrovė pranešė, kad „Walmart +“ pradės veikti rugsėjo 15 dieną.

