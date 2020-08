„PwC“: naudotų premium daiktų madą skatina jaunoji karta 

Jonas Balsys, „PwC“ Kapitalo rinkų ir apskaitos konsultacijų paslaugų grupės vadovas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Platformos, kuriose prekiaujama naudotais daiktais, klesti, nes jos suteikia galimybę žmonėms atlaisvinti vietos, atgauti dalį pinigų ir kažkam parduoti naudotą daiktą kartu prisidedant prie pasaulio tvarumo, o verslai beveik visada orientuoti į pelną, jiems svarbu įvertinti bet kokios naujos veiklos komercines sąlygas ir atsiperkamumą, todėl, vargu, ar galėtų atsirasti prekybos centras, skirtas vien prekybai „iš antrų rankų“.

Naudotų prekių pardavimo koncepcija iš principo nėra labai nauja. Vis tik anksčiau ji buvo sąlygota daugiausiai kiek įmanoma žemesnių prekių kainų, o ne kitų priežasčių. Dėvėtų rūbų parduotuvės, kai kuriais atvejais pakankamai didelės plotu, vis dar pakankamai populiarios Lietuvoje. Skaitytų knygų pardavimas tiek fiziniuose (įprastuose) knygynuose, tiek internetiniuose knygynuose yra pakankamai išvystyta niša Lietuvoje.

Kalbant apie brangesnio segmento prekes, apsipirkimo „iš antrų rankų“ tendenciją skatina jaunoji karta. Šiems pirkėjams apsipirkimas internete yra natūralus/įprastas veiksmas. Jiems taip pat labai įprasta dalijimosi ekonomika (ką patvirtina „Vinted“, „Citybee“ ir pan. verslų sėkmė Lietuvoje). Šiems pirkėjams labai svarbus tvarumas ir draugiškumas aplinkai – šie faktoriai skatina pirkimą „iš antrų rankų“. Kaip rodo apklausos, dažnai jie gyvena mažesniame būste, todėl net fiziškai turi mažiau vietos daiktams.

Visgi prekių kaina išlieka labai svarbus veiksnys, todėl įprastinio formato prekybos centrui gali būti sunku konkuruoti su internetinės prekybos platformomis. Taigi prekybos „iš antrų rankų“ centro koncepcijos novatoriškumas atsispindėtų siekyje apjungti jau egzistuojančias veiklas į vieną fizinę vietą. Nors ši mintis įdomi ir pamažu skinasi kelią pasaulyje, štai ir VŽ apie tai rašė, ji taip pat kelia nemažai klausimų iš verslo pusės — visų pirma galvojant apie naudotų prekių tiekimo grandinę ir tokio verslo atsiperkamumą. Keli akcentai, kuriuos norėčiau įvardinti.

Pirma, prekybos centrų verslo modelis reikalauja daugiau kaštų negu internetinė prekyba, pavyzdžiui, prekybos ploto nuoma, sandėliavimo kaštai, darbuotojų atlyginimai ir kt. Dėl to jiems reikia didesnės apyvartos ir masto ekonomijos — juk ir dėvėtų drabužių parduotuvės pasikliauja dideliu prekių kiekiu ir neretai parduoda drabužius kilogramais. Prekiaujant pavieniais naudotais daiktais būtų sunku pritaikyti tradicines prekybos centrų marketingo ir kitas priemones (pavyzdžiui, išdėstymą lentynoje, tam tikro atsargų kiekio palaikymą ir kt.) ir atitinkamai užtikrinti tokios veiklos pelningumą.

Antra, mažmeninės prekybos vietos paprastai taiko didelę maržą tam, kad atsipirktų jų nemaži kaštai. Taip pat didelė dalis mažmeninės prekybos verslų veiklos rezultatų priklauso nuo sutarčių su tiekėjais, derybų dėl kuo mažesnių kainų ir masto ekonomijos. Taigi jiems reikėtų rasti būdą, kaip užtikrinti efektyvų ir nuolatinį naudotų prekių pirkimo procesą. Sunku įsivaizduoti, kad prekybininkai galėtų tiesiog pirkti naudotas prekes iš pavienių žmonių per įvairias dabar veikiančias platformas — tam reikėtų labai daug laiko, jiems būtų sunku užtikrinti nuolatinę pasiūlą ir jie neturėtų masto ekonomijos, jau nekalbant apie logistikos sunkumus. Individualus atskirų prekių pirkimas galėtų pasiteisinti tik prabangos prekėms, kurios net ir naudotos yra santykinai brangios. Tad čia reikalingas kažkoks kitas sprendimas.

Be to, didžiosios dalies per platformas parduodamų naudotų prekių kainos už vienetą yra labai mažos — pelnas tikrai nėra pagrindinis žmonių tikslas parduodant tokias prekes. Tuo tarpu prekybos centras juk galvotų visai kitaip ir siektų pelno. Tad prekybininkai turėtų įvertinti, kaip nupirkti prekę už kuo mažesnę kainą (įskaitant kitas su pirkimų organizavimu susijusias išlaidas) ir kaip ją pelningai parduoti. Tikėtina, kad verslininkai negalės pasiūlyti tokių gerų naudotų daiktų kainų, prie kurių esame pripratę pirkdami tiesiogiai iš žmonių per įvairias platformas ir kitus internetinius kanalus.

Tad nors mintis užsiimti naudotų daiktų prekyba fiziniame PC ir atrodo įdomi, prieš pradedant tokią veiklą svarbu tinkamai pasiruošti ir išspręsti tiekimo grandinės bei kainodaros problemas. Tokia veikla sunkiai palyginama su jau dabar egzistuojančiomis platformomis. Kai žmonės pardavinėja savo naudotus daiktus per platformą, viskas daug paprasčiau — nėra logistikos problemų, nėra maržos problemų (kuri aktuali tik įmonei — žmogui gerai bent kiek gauti už naudotą daiktą), nėra atsargų valdymo problemų, nėra jokių kaštų. Todėl platformos ir klesti, nes jos suteikia galimybę žmonėms atlaisvinti vietos, atgauti dalį pinigų ir kažkam parduoti naudotą daiktą kartu prisidedant prie pasaulio tvarumo, o verslai beveik visada orientuoti į pelną, todėl jiems svarbu įvertinti bet kokios naujos veiklos komercines sąlygas ir atsiperkamumą.

Autorius yra „PwC“ Kapitalo rinkų ir apskaitos paslaugų grupės vadovas.

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.