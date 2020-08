Tyrimas: 44% gyventojų naudoja šiemet arba pernai pirktus telefonus 

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Naujas vartotojų įpročių tyrimas rodo, kad daugiau kaip ketvirtadalis šalies gyventojų naują mobilųjį telefoną įsigyja tik dėl to, kad jiems tiesiog norisi turėti naujesnį. 44% šalies vartotojų šiuo metu naudoja naujus mobiliuosius telefonus, kuriuos įsigijo pernai arba šiemet. Vis dėlto 38% naują telefoną įsigijusių asmenų senąjį prietaisą pasidėjo atsargai į stalčių ar spintelę.

24% EPA inicijuotame ir kompanijos „Spinter tyrimai“ atliktame tyrime dalyvavusių respondentų aiškino, kad naujo prietaiso jiems prireikė tik dėl to, kad norėjo turėti išmanesnį su daugiau funkcijų. Be to, net ir tie 35% gyventojai, teigę, kad naująjį mobilųjį telefoną įsigijo dėl to, kad senasis ėmė strigti, nesirūpino prietaiso taisymu, o tiesiog pasirinko pirkti naują.

„Šiandien mobilusis telefonas yra tapęs ne vien svarbia komunikacijos priemone, bet ir tam tikru stiliaus elementu ar aksesuaru, kuris gali būti suvokiamas kaip asmens statusą ženklinantis atributas. Jei tavo rankose naujausias modelis – tai galbūt parodys, kad turi pinigų ir gali sau leisti daugiau nei kiti. Nenuostabu, kad tiek daug gyventojų prisipažįsta, jog naują prietaisą įsigijo ne dėl jo funkcionalumo ar išmanumo, o tiesiog dėl to, kad tai naujas daiktas. Galbūt tai – naujausias modelis, kuriuo galima pasipuikuoti, nors pats vartotojas dėl to realios papildomos naudos ir nejaučia“, – sako Laura Jurevičienė, Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) projektų vadovė.

„Tik 20% apklaustųjų nurodė, kad jų telefonas sugedo, o remonto kaina pasirodė per didelė ir dėl to neapsimokėjo taisyti. Deja, paprasčiausiai ėmus strigti prietaisui, labai daug vartotojų net nepagalvoja apie atsakingo vartojimo principus ir taisymą, nors pasirinkę taisyti elektronikos įrangą pailgintų jos naudojimo laiką bei prisidėtų prie tvarumo, aplinkosaugos, iškastinių gamtos išteklių tausojimo ir greičiausiai sumažintų savo asmenines išlaidas“, – aiškina L. Jurevičienė.

Apklausa taip pat parodė, kad šiemet naują mobilųjį telefoną įsigijo 16% respondentų, pernai – 28%, prieš dvejus ar trejus metus – 35%, o prieš ketverius ir seniau – 21% apklausos dalyvių.

Išaiškėjo ir vartojimo įpročių skirtumai skirtingose amžiaus grupėse. Pavyzdžiui, vyresni nei 46 metų amžiaus vartotojai beveik dvigubai dažniau yra linkę senus telefonus kaupti atsargai, palyginti su 18–25 metų amžiaus asmenimis. Tuo tarpu padovanoja ar parduoda panaudotus prietaisus daugiausia moksleiviai ir studentai (27,5%).

Rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanijos „Spinter tyrimai“ vykdytame šalies gyventojų elgsenos tyrime, atliktame šių metų liepos mėnesį, dalyvavo 1.013 respondentų, kurių amžius – 18–75 metai.

Elektronikos platintojų asociacija yra didžiausia šalyje licencijuota kolektyvaus elektros ir elektronikos įrangos atliekų tvarkymo organizavimo organizacija. Ji vienija kelis šimtus tarptautinių ir nacionalinių elektros ir elektronikos įrangos gamintojų bei importuotojų, tarp kurių – žinomiausi pasauliniai elektronikos gamintojai, pvz., „Electrolux“, „Bosch“, „Siemens“, „Miele“, „Whirlpool“ ir kt. EPA vykdydama savo veiklą organizuoja atliekų surinkimą bei šalies mastu finansuoja daugiau kaip 67,6% elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą.