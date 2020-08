„Maxima“ atidarė pirmą parduotuvę Šventojoje

Įmonės nuotr.

Ketvirtadienį Šventojoje atidaryta 582 kv. m. ploto „Maximos“ parduotuvė, į kurią investuota daugiau kaip 1,6 mln. Eur.

Naujoje parduotuvėje, turinčioje 35 darbuotojus, įrengtos 3 paprastos ir 4 savitarnos kasos.

Šiais metais lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ atidarė tris naujas parduotuves: Klaipėdoje, Kaune ir Šventojoje. Taip pat buvo atnaujinta parduotuvė Nidoje.

Šiemet visam laikui buvo uždaryta viena X formato parduotuvė Vilniuje.

Šiuo metu prekybos tinkle veikia 247 parduotuvės. Taip pat dvi yra atnaujinamos: Lentvaryje ir Eišiškėse.

VŽ rašė, kad „Maximos“ bendrosios pajamos pernai augo 4,4%, iki 1,709 mlrd. Eur, o mažmeninės prekybos pajamos išaugo 4,8%.

Skaičiuojama, kad „Maximos“ apyvarta augo panašiu tempu kaip ir Lietuvos mažmeninės prekybos rinka, o grynasis pelnas sumažėjo 22,8 mln. Eur. Šį pokytį lėmė mažesni dividendai iš „Maximos“ valdomų antrinių įmonių. Be to, pelną mažino pardavimus skatinusios kampanijos, išpardavimų akcijos, per kurias sumažintos prekių kainos, nurodo bendrovė.

„2019-ieji buvo stabilaus pajamų augimo ir nuoseklaus strateginių tikslų įgyvendinimo metai. Koncentravomės į įvairias efektyvumo didinimo programas – nuo tiekimo grandinės optimizavimo iki žmogiškųjų išteklių valdymo politikos atnaujinimo. Geriausia kaina, asortimentas bei klientų aptarnavimas išlieka prioritetinėmis kryptimis“, – pranešime spaudai cituojama Jolanta Bivainytė, „Maxima LT“ generalinė direktorė.

Didžiausios investicijų pyrago dalys pernai buvo skirtos jau veikiančių „Maximos“ parduotuvių atnaujinimui ir jų modernizavimui, savitarnos kasų plėtrai, energetinio efektyvumo sprendimų diegimui bei naujos apsipirkimo patirties kūrimui.

Iš viso per 2019-uosius buvo atidarytos 7 naujos parduotuvės, dar 9 atnaujintos, o 6 parduotuvės – uždarytos.