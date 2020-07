„Alibaba“ įkūrėjas J. Ma pardavė akcijų už 8,2 mlrd. USD

Jackas Ma, vienas iš Kinijos prekybos platformos „Alibaba“ įkūrėjų, Yuya Shino („Reuters“) nuotr.

Jackas Ma, vienas iš Kinijos prekybos platformos „Alibaba“ įkūrėjų, per šiuos metus sumažino savo dalį kompanijoje nuo 6,2% iki 4,8%, tokiu būdu išsigrynindamas 8,2 mlrd. USD, rodo penktadienį paskelbta „Amazon“ metinė finansinė ataskaita.

Pokytis akcininkų struktūroje įvyko 2019 m. rugsėjį, kai J. Ma pasitraukė iš „Alibaba“ valdybos pirmininko pareigų – jis sąmoningai tolsta nuo verslo, kad visą dėmesį galėtų skirti filantropinei veiklai. „Alibaba“ nebuvo atskleidusi, už kokią sumą J. Ma pardavė jam priklausiusių akcijų.

Per metus „Alibaba“ akcijų vertė kilo apie 40%, pastebi „Reuters“. Investuotojų optimizmą skatina ir lūkesčius pranokstantys pardavimų rezultatai, nes Kinijos ekonomika sparčiai auga, be to, vis daugiau žmonių COVID-19 akivaizdoje perka internetu.

Finansiniai dokumentai parodė, kad Josephas Tsaisas, „Alibaba“ vykdomasis viceprezidentas, lyginamuoju laikotarpiu taip pat sumažino savo akcijų dalį nuo 2,2% iki 1,6%. Šio vadovo sandorio vertė siekia 3,3 mlrd. USD.

Tiek J. Ma, tiek ir J. Tsaisas vis mažiau yra įsitraukę į „Alibaba“ kasdienes operacijas, į priekį žengia praėjusį rugsėjį naujuoju valdybos pirmininku paskirtas Danielis Zhangas.

VŽ rašė, kad „Alibaba“ įkūrėjas palieka „SoftBank“ valdybą ir atsitraukia nuo verslo.