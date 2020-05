Pandemijos metu lietuvių mados prekės ženklas The Knotty Ones augo net tris kartus

FOTOGALERIJA web_Pandemijos metu lietuvių mados prekės ženklas The Knotty Ones augo (4 nuotr.)

„The Economist“ savaitraščio teigimu, didelė dalis pasaulinės mados industrijos prekės ženklų pandemijos laikotarpiu skaičiuoja prarastus nuostolius. Anot tokių grandų kaip „Next“, dėl COVID-19 įmonė gali prarasti iki 25 procentų pajamų. Tačiau tvarus lietuvių mados prekės ženklas The Knotty Ones, publikuotas tokiose pasaulinio lygio leidiniuose, kaip „Vogue“, „Elle“, „The Guardian“ ar „The Telegraph“, šiuo laikotarpiu sugebėjo augti net tris kartus. Kaip nurodo prekės ženklo įkūrėjos – Akvilė Meškauskaitė-Dobrajs, Sandra Pangonytė ir Danutė Rasimavičiūtė, tokį augimą pavyko pasiekti ne tik dėl prioritetu visada buvusios elektroninės prekybos, išskirtinės verslo koncepcijos, kuri pandemijos metu sulaukė itin didelio palaikymo iš klientų, bet ir dėl greitos reakcijos į pasikeitusią aplinką.

Priėmė strateginius verslo sprendimus

The Knotty Ones prekės ženklas pandemijos laikotarpiu dirbti nesustojo. Atvirkščiai, įmonė skaičiuoja nuolat augančius pardavimus – vien per pirmus metų mėnesius įmonė uždirbo 60 procentų 2019 metų apyvartos.

The Knotty Ones įkūrėjų teigimu, jų apyvartos COVID-19 laikotarpiu augo dėl kelių priežasčių. Kelios jų – elektroninė prekyba, orientacija į eksportą, kas leido lanksčiai reaguoti į situaciją ir didesnius pajėgumus nukreipti į mažiau pandemijos paveiktas rinkas.

„Didžioji dalis mūsų produkcijos – 95 procentų – yra eksportuojama į užsienio rinkas – JAV, Angliją, Šveicariją, Vokietiją, Suomiją, Australiją ir kitas, todėl panaudodami elektroninės prekybos įrankius galėjome žaibiškai reaguoti į pasikeitusias sąlygas ir taikytis į tas šalis, kuriose nustatyti mažesni karantino ribojimai”, – sako viena iš verslo savininkių, A. Meškauskaitė-Dobrajs.

Anot D. Rasimavičiūtės, ne ką mažiau svarbus sprendimas buvo ir komunikacijos žinučių adaptavimas prie COVID-19 laikotarpio aktualijų: „Jei iki tol mūsų komunikacijoje galėjote matyti kartu susiglaudusius, vienas kitą kalbinančius modelius ar tarptautinius nuomonės formuotojus, pozuojančius Niujorko ar Londono gatvėse, dabar naudojame nuotraukas, kuriose vaizduojamas tik vienas asmuo, vaizdinėje medžiagoje laikomasi „socialinio atsiribojimo“ rekomendacijų, dažniau stengiamės rodyti namų aplinką, akcentuoti mūsų prekes, labiau tinkančias būti namuose.”

Didelis palaikymas iš klientų

Išskirtinis etiškas ir tvarus verslo modelis suteikia galimybę atokesnėse Lietuvos vietovėse, kuriose karjeros galimybės ribotos, gyvenančioms moterims gauti papildomai pajamų arba iš to pragyventi. The Knotty Ones prekės ženklo vartotojai vertina ne tik pačius gaminius, kurie kuriami tik iš natūralių, tvarių pluoštų, bet ir palaiko mezgėjas bei siekia prisidėti prie jų gerovės.

„Turime didžiulį pirkėjų ir mūsų socialinių tinklų bendruomenės palaikymą. Šiuo laikotarpiu net kas ketvirtas pirkėjas renkasi išleisti papildomą pinigų sumą, kad prisidėtų prie mūsų mezgėjų svajonių išsipildymo. Mūsų interneto puslapyje, perkant megztinį, vartotojas gali pasirinkti papildomai skirti 10 ar 20 Eur, kurie naudojami megztuką pagaminusios mezgėjos aprašytai svajonei išpildyti. COVID-19 laikotarpiu mūsų vartotojai dar aktyviau renkasi skirti papildomą pinigų sumą tam, kad paremtų mūsų idėją”, – pažymi S. Pangonytė.

Planuoja pritraukti investicijas

Augantis vienas pirmųjų lietuviškų prekės ženklų, sparčiai užkariaujantis pasaulio rinkas, kasmet sau kelia vis didesnius tikslus. Artimiausiuose įmonės ateities planuose – investicijos pritraukimas ir plėtra į naujas pasaulio rinkas.

„Planuojame ne tik dar labiau įsitvirtinti esamose rinkose, bet ir pasiekti naujas. Plėsime asortimentą, testuosime naujus pardavimo kanalus, didinsime komandos gretas, siekdami pritraukti tinkamų kompetencijų turinčias asmenybes, turinčias patirtį elektroninės prekybos, elektroninės rinkodaros, verslo plėtros bei mados srityse. Net ir kalbėdami su potencialiais investuotojais, pirmenybę teikiame jų kompetencijai“, – savo planais dalijasi S. Pangonytė.

Vienas iš įmonės investuotojų – verslo angelas, turintis didelę patirtį ne tik su nepriklausomais mados prekių ženklais, bet ir su investiciniais fondais. Su kitais investuotojais taip pat šiuo metu vyksta derybos.

„Manome, kad mūsų aiškus susitelkimas, išskirtinė verslo koncepcija ir orientacija į elektroninę prekybą tarptautinėse rinkose yra vienos pagrindinių mūsų stiprybių, kurios ne tik leido mums toliau sėkmingai augti pandemijos metu, bet ir toliau plės klientų ratą visame pasaulyje“, – tvirtina The Knotty ones įkūrėjos.

The Knotty Ones prekės ženklo įkūrėjos Sandra Pangonytė, Akvilė Meškauskaitė-Dobrajs ir Danutė Rasimavičiūtė.