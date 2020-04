„Maximos“ grynasis pelnas Lietuvoje smuko 18% 

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

2019 m. „Maxima LT“ grynasis pelnas sudarė 87,28 mln. Eur ir, palyginti su 2018 m., kai jis siekė 106,5 mln. Eur, sumažėjo 18%, rodo „Maxima grupės“ investuotojams pateiktas metinis pranešimas.

„Maxima grupės“ ataskaitoje investuotojams nurodytas grynasis pelnas už 2019 m. neapima 16-ojo TFAS taikymo poveikio. Įvertinus šį poveikį pelnas siekia 83,64 mln. Eur.

Dokumente nurodoma, kad „Maximos“ bendrosios pajamos pernai augo 4,4%, iki 1,709 mlrd. Eur, o mažmeninės prekybos pajamos išaugo 4,8%.

Skaičiuojama, kad „Maximos“ apyvarta augo panašiu tempu kaip ir Lietuvos mažmeninės prekybos rinka, o grynasis pelnas sumažėjo 22,8 mln. Eur. Šį pokytį lėmė mažesni dividendai iš „Maximos“ valdomų antrinių įmonių. Be to, pelną mažino pardavimus skatinusios kampanijos, išpardavimų akcijos, per kurias sumažintos prekių kainos, nurodo bendrovė.

„2019-ieji buvo stabilaus pajamų augimo ir nuoseklaus strateginių tikslų įgyvendinimo metai. Koncentravomės į įvairias efektyvumo didinimo programas – nuo tiekimo grandinės optimizavimo iki žmogiškųjų išteklių valdymo politikos atnaujinimo. Geriausia kaina, asortimentas bei klientų aptarnavimas išlieka prioritetinėmis kryptimis“, – pranešime spaudai cituojama Jolanta Bivainytė, „Maxima LT“ generalinė direktorė.

Didžiausios investicijų pyrago dalys pernai buvo skirtos jau veikiančių „Maximos“ parduotuvių atnaujinimui ir jų modernizavimui, savitarnos kasų plėtrai, energetinio efektyvumo sprendimų diegimui bei naujos apsipirkimo patirties kūrimui.

Iš viso per 2019-uosius buvo atidarytos 7 naujos parduotuvės, dar 9 atnaujintos, o 6 parduotuvės – uždarytos. 2019 m. pabaigoje bendrovė valdė 247 parduotuvių tinklą Lietuvoje.

Į plėtrą pernai „Maxima“ investavo apie 23 mln. Eur, iš jų – beveik 4,5 mln. Eur į naujų parduotuvių atidarymą ir daugiau nei 18 mln. Eur į atnaujinimą. Apie 3 mln. Eur investuota į maisto gamybos cechų bei logistikos sandėlių atnaujinimą.

Per metus visoje Lietuvoje įrengta apie 300 naujų savitarnos kasų, į kurias investuota apie 3,5 mln. Eur. Šiuo metu parduotuvėse veikia daugiau nei 800 tokių savitarnos kasų.

Bendrovėje įdiegta ir kasmet plečiama finansinė darbuotojų motyvavimo sistema sudaro galimybes daugiau užsidirbti. Per 2019 metus „Maximos“ darbuotojams buvo išmokėta 10,3 mln. eurų skatinamųjų premijų, t. y. maždaug 3 kartus daugiau nei 2018 metais, kuomet premijų biudžetas siekė 3,8 mln. Eur.

VŽ rašė, kad 2019 m. visos „Maxima grupės“, valdančios prekybos tinklus Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Bulgarijoje, bei plėtojančios e. prekybos verslą, rezultatas gerėjo. Grupės pelnas iki mokesčių sudarė 155,2 mln. Eur ir buvo dešimtadaliu didesnis negu 2018 m., kai šis skaičius sudarė 140,4 mln. Eur.

