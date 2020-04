Prekybininkai siūlo nuosaikiai švelninti karantiną 

Rūta Vainienė, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vadovė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos prekybos įmonių asociacija siūlo karantiną švelninti tik sezoninių ir augančią paklausą turinčių prekių prekybininkams. Karantino sąlygos galėtų būti švelninamos tik griežtą kontrolę ir prevenciją galinčiose įgyvendinti prekybos vietose. Tarp tokių minimos specializuotos namų elektronikos, sodo ir daržo, namų apyvokos, statybos ir vaikų prekių parduotuvės

Prekybininkai pasisako už nuosaikų, saugų ir subalansuotą karantino švelninimą, akcentuojama pranešime. Savo pasiūlymą prekybininkus vienijanti asociacija grindžia augančia tokių prekių paklausa dėl sezoniškumo.

„Jau prasideda daržo ir sodo darbų sezonas, o lauko darbams gyventojams reikia ir įrankių, sėklų, sodinukų. Taip pat, atšilus orams, žmonės planuoja namų, sodybų remonto darbus, tokiu metu išauga ir vaikiškų prekių, kaip dviratukai, vežimėliai paklausa. Manome, kad tokių ir panašių sezoninių prekių pardavėjams, galintiems užtikrinti darbuotojams ir pirkėjams saugų apsipirkimą, turėtų būti leista tęsti veiklą. Žmonių gyvenimas už namų sienų dabar beveik sustojęs. Karantino sąlygų sušvelninimas šiems prekybininkams neleistų gyvenimui sustoti ir namų viduje“, — sako Rūta Vainienė, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdomoji direktorė.

Atsižvelgiant į prasidėjusį lauko darbų sezoną, asociacija mano, kad būtų tikslinga leisti prie parduotuvių ar prekybos centrų vykdyti lauko prekybą sodo ir daržo prekėmis. Taip pat pritaria Kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjungos pasiūlymui leisti dirbti smulkioms pramoninių-ūkinių prekių parduotuvėms. Visais atvejais turėtų būti užtikrinamos visos rekomenduojamos prevencijos ir saugumo priemonės.

„Gyventojų ir darbuotojų saugumas išlieka prioritetas, todėl manome, jog karantino sąlygos galėtų būti švelninamos tik toms minėtoms prekybos vietoms, kurios yra ne prekybos centruose arba turi atskirą įėjimą iš lauko bei yra suinteresuotos ir pajėgios laikytis visų Vyriausybės numatytų saugumo priemonių. Prekybininkų vertinimu, tik reikalavimas matuoti visų klientų temperatūrą yra perteklinis ir sunkiai praktiškai įgyvendinamas“, — prekybininkų nuomonę išsako R. Vainienė ir primena, kad visus šiuos reikalavimus jau yra įgyvendinę didieji mažmeninės prekybos tinklai, tad jau yra sukaupta geroji praktika.

Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vadovė pabrėžia, kad karantino sąlygų švelninimas sezoninių prekių pardavėjams padėtų mažinti pirkėjų srautus maisto ir kasdienių prekių parduotuvėse, kuriose gyventojai jau dairosi ir įrankių žemės darbams.

Kalbant apie kitų prekių, pavyzdžiui, drabužių, kosmetikos, avalynės, prekybos vietas, asociacijos nuomone, švelninti karantino sąlygas dar per anksti. Tokioms parduotuvėms būtų sudėtinga užtikrinti apsipirkimo saugumą.

„Nereikia pamiršti, kad tokiose parduotuvėse žmogaus ir prekių kontaktas yra labai artimas – matuojamasi drabužius, prekės kilnojamos, testuojamos. Per ankstyvas šių parduotuvių durų atvėrimas, manoma, nėra saugus, todėl joms prasminga atsiverti, pasibaigus karantinui. Be to, dauguma tokių parduotuvių yra įsikūrusios prekybos centruose, kurie vėl taptų žmonių traukos vietomis“, — apibendrina R. Vainienė.

VŽ rašė, kad Vyriausybė turėtų šią savaitę apsispręsti dėl karantino pratęsimo, taip pat dėl to, ar jo režimas galėtų būti pamažu pradėtas švelninti jau po Velykų. Bet per šį šventinį savaitgalį planuojamas dar vienas sugriežtinimas – numatoma uždrausti patekimą į visus šalies miestus ir miestelius, siekiant pažaboti koronaviruso plitimą. Prezidentas tokį sprendimą vadina „skausmingu, bet neišvengiamu“.