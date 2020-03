Apklausa: vartotojų optimizmas blėsta

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2020 m. kovą buvo 0 ir, palyginti su vasariu, sumažėjo 4 procentiniais punktais, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Rodiklio mažėjimą iš esmės nulėmė pesimistiškesnės šalies ekonominės padėties prognozės.

Palyginti su vasariu, gyventojai blogiau vertino šalies ekonominės ir namų ūkio finansinės padėties perspektyvas. Pesimistines prognozes šiek tiek atsvėrė geresnis namų ūkio finansinės padėties pokyčių per praėjusius 12 mėn. vertinimas.

Kovą, palyginti su vasariu, gyventojų, manančių, kad šalies ekonominė padėtis gerės, dalis sumažėjo 9 procentiniais punktais, manančiųjų, kad padėtis pablogės, dalis padidėjo 17 proc. punktų.

Namų ūkio finansinės padėties prognozės, palyginti su vasariu, taip pat buvo pesimistiškesnės: kas penktas gyventojas (20%) tikėjosi, kad jo namų ūkio finansinė padėtis gerės, 15% manė, kad ji blogės.

Kovą namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. gyventojai vertino šiek tiek geriau nei vasarį: 28% gyventojų teigė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo, 17% gyventojų teigė, kad ji pablogėjo.

Kovą 27% gyventojų nurodė, kad per artimiausius 12 mėn. tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 18% – mažiau.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime kovą skyrėsi 2 procentiniais punktais: mieste jis sudarė 0, kaime užfiksuota -2. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 3, o kaime – 7 proc. punktais. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio mažėjimą kaime lėmė neigiami visų jo sudedamųjų dalių pokyčiai. Kaimo gyventojų, teigiančių, kad namų ūkio finansinė padėtis per praėjusius 12 mėn. pablogėjo, dalis padidėjo nuo 15 iki 20%, manančiųjų, kad ji blogės ateityje – nuo 9 iki 14%, prognozuojančiųjų šalies ekonominės padėties blogėjimą – nuo 17 iki 36%, ketinančiųjų mažiau išleisti didesniems pirkiniams – nuo 17 iki 19%.

Kovą, palyginti su vasariu, miesto gyventojai šiek tiek geriau vertino savo namų ūkio finansinės padėties pasikeitimą per praėjusius 12 mėn.: teigiančiųjų, kad namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo per praėjusius 12 mėn., dalis padidėjo nuo 24 iki 31%. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, miesto gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės ir šalies ekonominės padėties perspektyvas buvo pesimistiškesnė: prognozuojančiųjų, kad per ateinančius 12 mėn. blogės namų ūkio finansinė padėtis, dalis padidėjo nuo 11 iki 16%, manančiųjų, kad blogės šalies ekonominė padėtis – nuo 21 iki 38%.

Per metus (2020 m. kovą, palyginti su 2019 m. kovu) vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 6 proc. punktais. 2020 m. kovą gyventojai pesimistiškiau vertino šalies ekonominės ir namų ūkio finansinės padėties perspektyvas. Palyginti su 2019 m. kovu, gyventojų, besitikinčių šalies ekonominės padėties gerėjimo, dalis sumažėjo 14 proc. punktų (nuo 34 iki 20%), kad padėtis pablogės – dalis padidėjo 24 proc. punktais (nuo 13 iki 37%). Gyventojų, manančių, kad namų ūkio finansinė padėtis per ateinančius 12 mėn. gerės, dalis per metus sumažėjo nuo 25 iki 20%, kad blogės – dalis padidėjo nuo 9 iki 15%. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pasikeitimą per praėjusius 12 mėn. ir numatomas išlaidas tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika per metus beveik nepasikeitė.