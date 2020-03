„Norfa“ atnaujina prekybą „Grigeo“ produkcija

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Prekybos tinklas „Norfos mažmena“ nusprendė atnaujinti prekybą „Grigeo“ produkcija. Prieš du mėnesius, kai aplinkosaugininkai paskelbė, jog „Grigeo Klaipėda“ į Kuršių marias leido nevalytas nuotekas, „Norfa“ atsisakė pirkti „Grigeo“ gaminius.

„Niekada neturėjome tikslo sužlugdyti gamintoją, palikti „Grigeo“ darbuotojus be darbo, tačiau nereaguoti į aplinkos taršą negalėjome. Atidžiai stebėjome situaciją ir „Grigeo“ veiksmus po taršos skandalo. Matome, kad įmonė kartu su aplinkosaugininkais pradėjo įgyvendinti pokyčius savo veikloje, nebeteršia aplinkos, yra pasirengusi kompensuoti padarytą žalą, todėl nusprendėme atnaujinti bendradarbiavimą“, — sakė Dainius Dundulis, „Norfos mažmenos“ valdybos pirmininkas.

„Norfos mažmena“ siekia užsitikrinti stabilų higieninio ir švaros popieriaus tiekimą, kad patenkintų savo pirkėjų poreikius. Geriausiai tai padaryti gali Lietuvoje esantis gamintojas.

Be to, „Norfos mažmena“ per metus surenka iš savo parduotuvių ir priduoda UAB „Grigeo Recycling“ apie 5.000 tonų makulatūros. „Grigeo“ superka kaip žaliavą ir perdirba didžiulius kiekius makulatūros ne tik Lietuvoje, bet ir aplinkinėse šalyse. Jei Lietuvą sukrėtęs „Grigeo“ skandalas pasibaigtų „Grigeo“ įmonių veiklos sustabdymu, šaliai kiltų dar vienas rimtas iššūkis. Nebebūtų kur dėti tūkstančių tonų makulatūros, kuri tuomet turėtų būti deginama arba nugultų Lietuvos savartynuose. „Norfos“ vadovybė mano, kad negalima nekreipti dėmesio ir į šią galimą grėsmę, kad šalies gamtai ir ūkiui nebūtų padaryta dar daugiau žalos.

„Tikimės, kad „Grigeo“ vadovai padarė išvadas, įvertino savo įmonės ne tik ūkinę, bet ir socialinę reikšmę“, — sakė D. Dundulis.

Šio gamintojo produkcijos nebeperka prekybos tinklai „Rimi“ ir „Iki“. „Maxima“ šiame aplinkosaugos skandale vienintelė tarp prekybininkų neišreiškė susirūpinimo ir nenutraukė „Grigeo“ produkcijos pirkimo.