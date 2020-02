„Maxima LT“ skųs teismo sprendimą, palikusį Konkurencijos tarybos skirtą baudą

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) atmetė bendrovės „Maxima LT“ skundą ir pripažino, kad Konkurencijos taryba pagrįstai skyrė jai baudą už Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo (MPĮNVDĮ) pažeidimą. Bendrovė šį sprendimą skųs.

2019 m. spalį Konkurencijos taryba paskelbė, kad įmonė pažeidė MPĮNVDĮ, kai sutartyse su maisto prekių ir gėrimų tiekėjais įpareigojo juos mokėti tam tikro dydžio rinkodaros lėšas už pardavimo skatinimą, taip pat baudas ar kompensacijas – už tokių įsipareigojimų nevykdymą nepriklausomai nuo pardavimo skatinimo veiksmų įvykdymo. Bendrovei skirta 51.600 Eur bauda, taip pat ji įpareigota nutraukti draudžiamus nesąžiningus veiksmus, jeigu jie dar atliekami, teigiama tarybos pranešime spaudai.

„Maxima LT“ Konkurencijos tarybos nutarimą apskundė VAAT. Bylą išnagrinėjęs teismas atmetė visus pareiškėjos argumentus ir konstatavo, kad Konkurencijos taryba tinkamai ir pagrįstai nustatė, jog bendrovė tiekėjams sukėlė papildomą finansinę naštą ir nepagrįstas išlaidas, nes nepriklausomai nuo pardavimo skatinimo veiksmų įvykdymo, tiekėjus įpareigojo sumokėti visas iš anksto šiam tikslui numatytas sumas. Be to, įmonė pasiliko sau teisę planuoti tokius veiksmus tiekėjų sąskaita, kai šie be pateisinamų priežasčių nevykdo prekių pardavimo skatinimo prekybos vietose arba vykdo netinkamai.

Teismas konstatavo, kad MPĮNVDĮ draudžia mažmeninės prekybos įmonei reikalauti tiekėjo apmokėti pardavimo skatinimo išlaidas ar jų dalį, išskyrus atvejus, kai abi šalys raštu susitaria tiek dėl apmokamų išlaidų dydžio, tiek dėl numatomų taikyti pardavimo skatinimo veiksmų. Kai konkrečiai numatytas tik vienas elementas, šiuo atveju, apmokamų išlaidų dydis, iš tiekėjo atimama galimybė išreikšti valią dėl pardavimo skatinimo biudžeto dydžio, sumažinti pardavimo skatinimo biudžetą (ar jo nebeskirti) nenutraukiant tiekimo sutarties.

Ernesta Dapkienė, „Maximos“ komunikacijos ir korporacinių reikalų departamento direktorė teigia, kad įmonė šį sprendimą skųs Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

„Visą laiką, kol vyko tyrimas, geranoriškai bendradarbiavome su Konkurencijos taryba. Bendrovės nuomone, Konkurencijos taryba spalį priėmė sprendimą ir paskyrė baudą, įvertinusi Bendrovės veiksmus tik formaliai, neatsižvelgusi į visas faktines aplinkybes. Įsigilinę į paskelbtą nutarimą ir įvertinę visas jo išvadas, nusprendėme Konkurencijos tarybą apskųsti teismui. Sužinoję, kad teismas nusprendė mūsų skundą atmesti ir išanalizavę argumentus, nusprendėme tokį teismo sprendimą apskųsti“, — teigiama E. Dapkienės atsiųstame komentare.