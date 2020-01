Penki „Ikea“ tiekėjai stabdo „Grigeo Klaipėdos“ produkcijos pirkimą 

Penkios Lietuvos baldų pramonės įmonės, tiekiančios produkciją Švedijos baldų prekybos koncernui „Ikea“, stabdo Kuršių marias nevalytomis nuotekomis teršusios bendrovės „Grigeo Klaipėda“ produkcijos pirkimą.

„Ikea“ Baltijos šalyse atstovai BNS teigė, kad įmonė nusprendė stabdyti bet kokius pirkimus iš „Grigeo Klaipėdos“ – tai reiškia, kad penki neįvardijami „Ikea“ tiekėjai Lietuvoje stabdo bendradarbiavimą su „Grigeo Klaipėda“.

„Mes į šią informaciją reaguojame itin rimtai“, – BNS komentavo „Ikea“.

„Visi tiekėjai yra audituojami, tiek iš anksto perspėjus, tiek ir be perspėjimų, siekiant užtikrinti, kad reikalavimų būtų laikomasi. Be to, visi „Ikea“ tiekėjai privalo laikytis vietos teisės aktų ir privalo atsakingai tvarkyti chemines atliekas“, – teigia įmonė.

„Ikea“ teigia negalinti atskleisti, kas yra penki jos tiekėjai.

Vienas jų yra koncernas SBA – jo viceprezidentas, „SBA Baldų kompanijos“ valdybos pirmininkas Egidijus Valentinavičius portalui 15min.lt sakė, kad bendrovė „Grigeo Klaipėdos“ produkcijos pirkimą sustabdė neapibrėžtam laikui.

„Vilniaus baldų“, kurie 100% produkcijos parduoda „Ikea“, vadovas Jonas Krutinis portalui sakė, kad įmonė nutarė nebepirkti „Grigeo Klaipėdos“ produkcijos – korinio užpildo, ir jį pirks iš Lenkijos ir Nyderlandų tiekėjų.

Produkciją koncernui „Ikea“ tiekia ir Vakarų medienos grupė (VMG) bei „Freda“.

„Fredos“ vadovas Antanas Ėmužis sako, kad įmonė sustabdyti pirkimus iš „Grigeo Klaipėdos“ nutarė dar prieš „Ikea“ prašymą.

„Mūsų įmonės pozicija labai aiški – tokie dalykai, kokie šiandien ten („Grigeo Klaipėdoje“ – BNS) dedasi, yra visiškai netoleruotini. Mes tikrai nebeperkame“, – BNS sakė A. Ėmužis.

Jis pridūrė, kad „Freda“ nebuvo didelė „Grigeo Klaipėdos“ klientė – pernai iš jos nusipirko baldų pramonėje naudojamo korinio užpildo už 66.000 Eur (be PVM).

„Gofruotojo kartono neperkame, dėžes perkame iš kitų rimtų tiekėjų, o daugiau nieko iš jų ir neperkame“, – teigė A. Ėmužis.

VMG vadovas ir akcininkas Sigitas Paulauskas BNS tvirtino šiuo metu atostogaujantis, todėl situacijos plačiau pakomentuoti negalįs.

Su „Grigeo Klaipėdos“ vadovu Tomu Eikinu BNS susisiekti nepavyko.

„Grigeo Klaipėda“ 2018 metais gavo 53,523 mln. Eur pajamų (7,7% daugiau nei 2017 metais), didžiąją jų dalį sudarė popieriaus produkcijos pajamos – 44,156 mln. eurų, o kartoninio korinio užpildo, naudojamo baldų pramonėje, – 9,216 mln. Eur.

„Grigeo“ grupė per devynis 2019 metų mėnesius daugiausiai pajamų gavo iš žaliavos gofruotajam kartonui pardavimo – 47,8 mln. Eur (15% mažiau nei užpernai), iš popieriaus ir jo gaminių – 44,617 mln. Eur (augo 10,5%), medienos plaušo plokščių – 12,1 mln. Eur (augo 5,6%).

Vien tik „Grigeo“ higieninio popieriaus pardavimai 2018 metais augo 15% iki 6,994 mln. Eur. Šios produkcijos šią savaitę paskelbė iš „Grigeo“ nebeperkantys prekybos tinklai „Iki“, „Norfa“ ir „Senukai“.

