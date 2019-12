Lenkija atidėjo prekybos mokesčio įsigaliojimą iki 2020 m. liepos 1 d.

Svarstydama kitų metų biudžetą Lenkijos vyriausybė nusprendė atidėti nevienareikšmiai vertinamo prekybos mokesčio įsigaliojimą.

Vyriausybės posėdyje, kuriam pirmininkavo šalies premjeras Mateuszas Morawieckis, nutarta, kad planuotas prekybos mokestis šalyse nuo Naujųjų dar neįsigalios.

Ekspertai svarsto, kad greičiausiai valdžia nutarė palaukti apeliacinio sprendimo, nes po to, kai Europos Komisija (EK) pralaimėjo bylą prieš Lenkijos vyriausybę, liepos pabaigoje teismo spendimas buvo apskųstas. Nepaisant to, Lenkijos vyriausybė vis dar puoselėja viltį apmokestinti didelius mažmenininkus.

VŽ rašė, kad Europos Sąjungos Bendrasis Teismas panaikino EK nepalankų sprendimą dėl mažmeninės prekybos mokesčio Lenkijoje, kuris buvo vadinamas prasilenkiančiu su ES teise. Teismas nusprendė, kad EK padarė klaidą, nagrinėdama šią mokestinę priemonę.

VŽ taip pat rašė, kad rengiantis įvesti šį mokestį buvo siūloma taikyti 0,8% tarifą tiems subjektams, kurių metinė apyvarta sudaro nuo 17 mln. PLN (4,5 mln. USD) iki 170 mln. zlotų (44 mln. USD) per mėnesį, ir 1,4% įmonėms, kurių pardavimai viršija 170 mln. PLN (44 mln. USD). Įmonėms, kurių apyvarta nesiekia 17 mln. PLN (4,5 mln. USD) per mėnesį, papildomo mokesčio mokėti nereikėtų. Pardavimai skaičiuojami be pridėtinės vertės mokesčio ir neatsižvelgiant į prekybą tarp įmonių.