Kompensuojamas medicinos pagalbos priemones galės tiekti ne tik vaistinės

Nuo šiol medicinos pagalbos priemonės bus kompensuojamos įsigyjant jas ne tik iš vaistinių, bet ir iš kitų ūkio subjektų, teritorinėms ligonių kasoms sudarant sutartis su šiais subjektais.

Seimas patikslino Sveikatos draudimo ir Farmacijos įstatymus, padidindamas kompensuojamas medicinos pagalbos priemones tiekiančių ūkio subjektų skaičių ir konkurenciją tarp ūkio subjektų nustatant, kad medicinos pagalbos priemonės gali būti kompensuojamos įsigyjant jas ne tik iš vaistinių, bet ir iš kitų ūkio subjektų, teritorinėms ligonių kasoms sudarant sutartis su šiais subjektais.

„Tokiomis priemonėmis kaip sauskelnės, įklotai, pleistrai, žmonės gali naudotis namų sąlygomis, be sveikatos priežiūros specialisto pagalbos, be to, joms netaikomos ir jokios specialiosios laikymo sąlygos. Todėl aš palaikau šiuos projektus tikėdamasis, kad jų priėmimas leis į rinką patekti medicinos pagalbos priemonėms žemesnėmis kainomis ir pagerins jų prieinamumą gyventojams. Tai ypač aktualu pensinio amžiaus žmonėms, kurie didele dalimi yra šių priemonių vartotojai ir kurių pajamos gana ribotos“, – Seimo išplatintame pranešime cituojamas Antanas Vinkus, Seimo narys.

Šiuo metu galiojančiame Sveikatos draudimo įstatyme medicinos priemonių, prietaisų kompensavimo sutarčių sudarymas su kitais ūkio subjektais, išskyrus vaistines, nėra reglamentuojamas.

Sveikatos draudimo įstatymo pataisos priimtos už balsavus 63, prieš 11, susilaikius 17 Seimo narių.

Farmacijos įstatyme reglamentuota, kad medicinos pagalbos priemonių ir prietaisų, kuriais prekiaus ūkio subjektai, kainos nustatomos taip pat, kaip ir medicinos pagalbos priemonių ir prietaisų, kuriais prekiauja vaistinės. Pataisoms pritarė 61, prieš balsavo 5, susilaikė 18 Seimo narių.

Abu teisės aktai įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.