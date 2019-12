„Juodojo penktadienio“ pardavimai internetu JAV pasiekė rekordinius 7,4 mlrd. USD

Pardavimai internetu Jungtinėse Valstijose šių metų „juodąjį penktadienį“ padidėjo iki rekordinių 7,4 mlrd. USD, parodė analizės platformos „Adobe Analytics“ paskelbti duomenys.

Palyginti su 2018 metais, pardavimai pašoko 19,6%. Be to, vienos dienos pardavimų internetu suma buvo antra pagal dydį istorijoje – daugiau (7,9 mlrd. USD) vartotojai išleido tik per 2018 metų „kibernetinį pirmadienį“.

„Adobe Analytics“ savo skaičiavimuose remiasi 80 iš 100 didžiausių JAV interneto mažmenininkų pardavimų duomenimis.

Daugiau nei trečdalis pirkimų – 39% – buvo atlikti naudojant išmaniuosius telefonus ir jų dalis, palyginti su 2018 metais, padidėjo 21%.

„Artėjant Kalėdoms, vartotojai vis dažniau griebiasi savo telefonų, o ne stovi eilėse“, – pareiškė „Adobe Digital Insights“ pagrindinis analitikas ir vadovas Tayloras Schreineris.

„Adobe Analytics“ vertinimais, „kibernetinį pirmadienį“ pardavimai turėtų pasiekti rekordinius 9,4 mlrd. USD. Jeigu ši prognozė pasitvirtins, pardavimų suma bus beveik 19% didesnė negu pernai.

Bendrovė taip pat apskaičiavo, jog per Padėkos dieną pirkėjai internete išleido 4,2 mlrd. USD.

