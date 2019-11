„Lidl“ prekybos tinklui tiekiamo karpio kokybė tikrinama dar prieš gamybos procesą

Šviežia, kokybiška ir tvariais veisimo metodais užauginta žuvis – prekybos tinklo „Lidl“ keliamas tikslas ne tik sau, bet ir partneriams, su kuriais įmonė bendradarbiauja. Parduotuvėse siūlomų karpių kokybė tikrinama nuo žaliavos pristatymo į gamyklą iki joje vykstančių procesų pabaigos. Tvarumo principai, kuriais vadovaujasi už karpių paruošimą atsakinga žuvies perdirbimo įmonė „AG Seafood Lithuania“, pasižymi itin atsakingai stebimais ir nuolat tobulinamais karpių kokybės užtikrinimo procesais.

Prekybos tinklo „Lidl“ kokybės departamento atstovas Karolis Lebednikas teigia, kad parduotuvių lankytojai ateinančioms šventėms galės įsigyti tvarios žuvininkystės ūkyje užaugintų karpių, kurių šviežumas palaikomas kruopščiai apgalvoto proceso dėka.

„Nuo pat veiklos Lietuvoje pradžios mes nepardavinėjame gyvų karpių, nes vadovaujamės gyvūnų gerovės ir tvarios žuvininkystės principais. Mūsų pirkėjams siūlomi karpiai auginami Lietuvos žuvininkystės ūkyje, taikančiame natūralius ir tvarius veisimo metodus. Norėdami užtikrinti žuvų šviežumą bei kokybę, visos jų tiekimo grandinės metu, nuo augintojo Lietuvoje iki mūsų parduotuvių, vadovaujamės aukštais procesų valdymo standartais. Po išskrodimo karpiai yra supakuojami į vakuuminę pakuotę ir nepertraukiamoje šalčio grandinėje pasiekia parduotuvės lentynas – dėl to pirkėjams į rankas patenka itin šviežias produktas“, – sako K. Lebednikas.

Kokybė tikrinama žuvims dar neatkeliavus į gamyklą

Vienas svarbiausių aukštą žuvies kokybę ir šviežumą užtikrinančio modelio elementų – atsakingas karpio paruošimas gamybos metu.

„Atsakingai žiūrime į gamybos procesą dar prieš jam prasidedant – mums pristatomą žaliavą lydi kokybės dokumentai bei važtaraščiai, tiekėjas užtikrina mikrobiologinių ir fizikocheminių žuvų parametrų atitikimą teisės aktuose nustatytiems reikalavimams“, – teigia „Lidl“ parduotuvėms supakuotus karpius tiekiančios įmonės „AG Seafood Lithuania“ kokybės specialistė Elina Ščerbakova.

Ji pabrėžia, kad žaliavos tiekimo metu yra išlaikomi reikiami temperatūriniai režimai, o pristatytam produktui atliekama organoleptinė patikra.

Specialūs tyrimai ir ekspertizės kokybei išlaikyti

Pašnekovė pažymi, kad gamybos veikla yra sertifikuota pagal ISO 9001, ISO14001 bei FSSC 22000 tarptautiniu mastu pripažintus kokybės valdymo ir maisto saugos standartus, o aukščiausią žaliavos kokybę užtikrina ne tik produkto pakavimas modifikuotoje atmosferoje, naudojant apsaugines dujas, bet ir kitos specialios priemonės.

„Viso gamybos proceso metu griežtai prižiūrime sanitarinę gamybos patalpų būklę, kuri yra kontroliuojama atsižvelgiant į kartą per mėnesį išorinėje akredituotoje laboratorijoje atliekamų tyrimų rezultatus. Be to, kartą per ketvirtį yra atliekama atskirų žuvininkystės produktų grupių analizė, norint nustatyti, ar jų cheminė sudėtis, energetinė vertė ir mikrobiologiniai rodikliai atitinka specifikacijose nustatytus reikalavimus“, – apie kokybės valdymo procesą pasakoja specialistė.

Anot jos, bendrovėje taip pat yra taikoma prevencinė kokybės kontrolės sistema, kurios esmė yra kompleksinis požiūris į biologinių, cheminių ir fizinių rizikos veiksnių, susijusių su tam tikrais maisto gamybos etapais, numatymą ir galimai kylančių problemų suvaldymą.

Kruopščiai atsirenka partnerius

„Lidl“ kokybės departamento atstovas pasakoja, kad prekybos centras griežtus reikalavimus kelia visiems savo partneriams ir bendradarbiauja tik su aukščiausius kokybės standartus atitinkančiais tiekėjais, kurių atrankai skiria itin daug dėmesio.

„Iš savo partnerių mes ne tik reikalaujame reguliariai tirti produkciją, bet ir patys inicijuojame procesų patikras tiekėjų gamybos vietose. Taip galime užtikrinti bei išlaikyti aukštus kokybės standartus“, – sako K. Lebednikas.

Apie bendradarbiavimą su „Lidl“ atsiliepianti E. Ščerbakova sako, kad šį prekybos tinklą vertina dėl šiuolaikiškų jo sprendimų: „Lidl“ nuo pat pradžių pasižymėjo pamatinėmis į kokybę orientuotomis vertybėmis, kurias nuolatos lydi modernūs technologiniai sprendimai ir atsakingas požiūris į aplinką, todėl malonu bendradarbiauti su tokį požiūrį turinčiu partneriu.“